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Toyota Prado вытащили из БЧК — видео с места аварии

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426324-ru.html

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Глава объединения чернобыльцев К.Сасыкулов попросил построить жилье для ветеранов чернобыльской аварии

16 мая 2017, 19:50       Комментарии

Инцидент произошел неподалеку от пересечения БЧК и проспекта Махатмы Ганди (продолжение Молодой Гвардии) примерно в 16.00, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидцы с места происшествия. По их словам, автомобиль двигался вдоль северного берега канала на запад и упал в воду.
"Машина ехала не на большой скорости. Водитель смог выбраться и с берега наблюдал, как его авто вытаскивают из воды. Похоже, он был пьян", - сказал один из очевидцев.
На место происшествия приехали сотрудники УПМ ГУВД Бишкека. Машину отправили на штрафстоянку.
О самых опасных дорогах Бишкека читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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