Toyota Prado вытащили из БЧК — видео с места аварии

16 мая 2017, 19:50 Комментарии

Инцидент произошел неподалеку от пересечения БЧК и проспекта Махатмы Ганди (продолжение Молодой Гвардии) примерно в 16.00, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидцы с места происшествия. По их словам, автомобиль двигался вдоль северного берега канала на запад и упал в воду.

"Машина ехала не на большой скорости. Водитель смог выбраться и с берега наблюдал, как его авто вытаскивают из воды. Похоже, он был пьян", - сказал один из очевидцев.

На место происшествия приехали сотрудники УПМ ГУВД Бишкека. Машину отправили на штрафстоянку.

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