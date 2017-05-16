При объявлении тендера категория "очистка мебели от шерсти животных" выбрана случайно - ПКР

16 мая 2017, 19:41 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Управление делами Президента и Правительства КР дало разъяснение относительно объявленного тендера на химчистку мебели. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата Правительства КР.

Как отмечается, на электронном портале государственных закупок был объявлен тендер на химчистку мягкой мебели.

При размещении данного объявления при выборе соответствующей категории – вида химчистки в разделе "Техническая спецификация", помимо "Удаление пятен", "Удаление засаленности" и "Удаление общей загрязненности" была случайно также выбрана категория "Следы от животных, шерсть".

"Причиной данного факта является исключительно человеческий фактор. Управделами Президента и Правительства объявило тендер на химчистку мягкой мебели, но не на химчистку от удаления загрязненности от следов животных и шерсти", - говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве, с ответственными за проведение тендеров сотрудниками проведена разъяснительная беседа, о недопустимости повторения подобных фактов в последующем.