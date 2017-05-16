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Фото — А.Атамбаев встретился в неформальной обстановке с президентами России, Казахстана, Беларуси, Узбекистана

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426322-ru.html

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