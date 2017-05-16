Фото — А.Атамбаев встретился в неформальной обстановке с президентами России, Казахстана, Беларуси, Узбекистана

16 мая 2017, 19:35 Комментарии

Личный фотограф президента Алмазбека Атамбаева сфотографировал глав государств некоторых стран в неформальной обстановке на полях международного Форума "Один пояс-один путь" в городе Пекин.

А.Атамбаев в рамках рабочего визита в Китай принял участие в форуме по международному сотрудничеству "Один пояс - один путь" и встретился с председателем Китая Си Цзиньпином.

В рамках форума в Китае А.Атамбаев переговорил с президентами Швейцарии, Чили и премьер-министром Венгрии. Кроме того, на полях форума президент Кыргызстана встретился с лидерами Казахстана, России, Беларуси и Узбекистана и побеседовал с исполнительным директором Международного валютного фонда.