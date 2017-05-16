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В детском саду Балыкчы воспитатель избила 4-летнего мальчика

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-dets...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426321-ru.html

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16 мая 2017, 19:11       Комментарии

В детском саду Балыкчы воспитатель избила 4-летнего мальчика. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
По их данным, сегодня мать 4-летнего мальчика, забирая сына из детского сада "Жоогазын" в Балыкчы увидела на щеке ребенка синяки.
"Когда она обратилась к воспитателю, с вопросом, почему на лице ребенка следы от ударов, та ответила, что мальчик лежал на паласе, оттуда и следы. До этого мать забирала сына с синяком на щеке. Это же ребенок. А сегодня ее сын сознался, что его бьет воспитатель. Мать обращалась к заведующей детсада, в гороно, но безрезультатно. Помогите, пожалуйста! Женщина одна растит детей", – говорится в сообщении.
K-News будет держать читателей в курсе событий.

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