Доллар США: 67.7700   
Евро: 74.1743   
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке стартовала акция "Библионочь – 2017"В Бишкеке стартовала акция "Библионочь – 2017"В детском саду Балыкчы воспитатель избила 4-летнего мальчикаВ детском саду Балыкчы воспитатель избила 4-летнего мальчика

Султан Акторпок (Жумагулов) презентовал свою новую книгу

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/sultan-ak...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426320-ru.html

Похожие новости

Чолпон Султанбекова: "Кыргызстан заинтересован в углублении кыргызско-катарского сотрудничества"

Вице-премьер Ч.Султанбекова приняла участие в форуме "Развитие, стабильность и проблемы беженцев" в г.Доха

В Москве презентовали трилогию "Гастарбайтер" кыргызского прозаика

Мэрия Оша и "Youth of Osh" презентовали карту онлайн обращений на форуме городов

Ч.Султанбекова: Борьба с торговлей людьми является приоритетным направлением государственной миграционной политики

16 мая 2017, 19:14       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Известный кыргызстанский журналист и творчески одаренный человек Султан Жумагулов презентовал для широкого круга читателей свою новую книгу "Кыргызча жашоо Бормулалары" (Бормулы жизни по кыргызски). В книгу вошли рассказы разных лет и охватывает период трансформации Кыргызстана из Советского периода жизни в нынешний независмый период. Книга вышла под авторским именем Султан Акторпок. В 2015 году С.Жумагулов уже представлял для будущих журналистов свою книгу "Путь в журналистику" на кыргызском языке.
Презентация состоялась в Национальной библиотеке в день, когда ее двери открыты для любителей книг и чтения на всю ночь. Перед собравшимися поклонниками автора выступили депутаты парламента Кыргызстана Жылдыз Мусабекова, Аида Касмалиева, Жанар Акаев, а также руководитель Аппарата Жогорку Кенеша КР Саматбек Ибраев, директор агентства "Кабар" Кубан Таабалдиев и другие. Все выступавшие отметили его активную жизненную позицию, вклад в развитие кыргызской журналистики, в воспитание нового поколения журналистов. Выступили также родители автора, которые рассказалы о молодости С.Жумагулова и причинах, почему он свое авторское имя в этой книге назвал "Акторпок" (Белый теленек).
В своей ответной речи С.Жумагулов поблагодарил своих родителей пожелал им долгих лет жизни. Он также выразил благодарность Торага Жогорку Кенеша КР Чыныбаю Турсунбекову за содействие в выпуске книги.
С.Жумагулов начинал с корреспондента газеты "Ленинчил жаш", затем работал в газетах "Эркин Тоо" и "Асаба". Много лет проработал в Кыргызской службах радио Би-би-си и "Азаттык". В последние годы возглавлял телекомпании "ЭлТР" и ОТРК. В настоящее время работает в Аппарате Президента КР.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум