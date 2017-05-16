Султан Акторпок (Жумагулов) презентовал свою новую книгу

16 мая 2017, 19:14 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Известный кыргызстанский журналист и творчески одаренный человек Султан Жумагулов презентовал для широкого круга читателей свою новую книгу "Кыргызча жашоо Бормулалары" (Бормулы жизни по кыргызски). В книгу вошли рассказы разных лет и охватывает период трансформации Кыргызстана из Советского периода жизни в нынешний независмый период. Книга вышла под авторским именем Султан Акторпок. В 2015 году С.Жумагулов уже представлял для будущих журналистов свою книгу "Путь в журналистику" на кыргызском языке.

Презентация состоялась в Национальной библиотеке в день, когда ее двери открыты для любителей книг и чтения на всю ночь. Перед собравшимися поклонниками автора выступили депутаты парламента Кыргызстана Жылдыз Мусабекова, Аида Касмалиева, Жанар Акаев, а также руководитель Аппарата Жогорку Кенеша КР Саматбек Ибраев, директор агентства "Кабар" Кубан Таабалдиев и другие. Все выступавшие отметили его активную жизненную позицию, вклад в развитие кыргызской журналистики, в воспитание нового поколения журналистов. Выступили также родители автора, которые рассказалы о молодости С.Жумагулова и причинах, почему он свое авторское имя в этой книге назвал "Акторпок" (Белый теленек).

В своей ответной речи С.Жумагулов поблагодарил своих родителей пожелал им долгих лет жизни. Он также выразил благодарность Торага Жогорку Кенеша КР Чыныбаю Турсунбекову за содействие в выпуске книги.

С.Жумагулов начинал с корреспондента газеты "Ленинчил жаш", затем работал в газетах "Эркин Тоо" и "Асаба". Много лет проработал в Кыргызской службах радио Би-би-си и "Азаттык". В последние годы возглавлял телекомпании "ЭлТР" и ОТРК. В настоящее время работает в Аппарате Президента КР.