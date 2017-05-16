В Бишкеке стартовала акция "Библионочь – 2017"

16 мая 2017, 19:15 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Национальной библиотеке им. А.Осмонова сегодня состоялась открытие социально-культурной акции "Библионочь - 2017".

По словам директора библиотеки Жылдыз Бакашовой, данная акция является масштабным событием и приобрела популярность среди читателей, школьников и студентов. Также она поблагодарила всех за активное участие.

В рамках мероприятия одновременно намечено проведение свыше 60 мероприятий: книжно-иллюстративная выставка, театрализованные инсценировки, творческие мастер-классы, мастер-классы по астрологии, йоге, молодежные игры, национальная игра Тогуз коргол и презентация новых технологий.

Кроме этого пройдет ярмарка книг от издательств, литературные встречи, конкурс чтецов родителей и детей, лекции различных ученых, концертных и танцевальных программ, просмотр фильмов экскурсия в книгохранилище.

Также читатели смогут сдать задержавшие у себя книги без штрафных санкций, записаться и получить бесплатно читательский билет.

"Библионочь – 2017" продлится до 23:00.