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В Бишкеке стартовала акция "Библионочь – 2017"

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426319-ru.html

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16 мая 2017, 19:15       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Национальной библиотеке им. А.Осмонова сегодня состоялась открытие социально-культурной акции "Библионочь - 2017".
По словам директора библиотеки Жылдыз Бакашовой, данная акция является масштабным событием и приобрела популярность среди читателей, школьников и студентов. Также она поблагодарила всех за активное участие.
В рамках мероприятия одновременно намечено проведение свыше 60 мероприятий: книжно-иллюстративная выставка, театрализованные инсценировки, творческие мастер-классы, мастер-классы по астрологии, йоге, молодежные игры, национальная игра Тогуз коргол и презентация новых технологий.
Кроме этого пройдет ярмарка книг от издательств, литературные встречи, конкурс чтецов родителей и детей, лекции различных ученых, концертных и танцевальных программ, просмотр фильмов экскурсия в книгохранилище.
Также читатели смогут сдать задержавшие у себя книги без штрафных санкций, записаться и получить бесплатно читательский билет.
"Библионочь – 2017" продлится до 23:00.

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