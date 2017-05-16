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В Нацгвардии подвели итоги за полугодие

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426318-ru.html

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16 мая 2017, 18:59       Комментарии

В штабе Национальной гвардии состоялось подведение итогов за зимний период обучения 2017 учебного года.
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Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Н.Чомоев в своем выступлении перед участниками довел требования руководства Генштаба к войскам, отметил необходимость повышения уровня профессиональной подготовки каждого офицера, а также боевой и мобилизационной подготовки войск, гарантирующей обеспечение военной безопасности и территориальной целостности государства.
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