В Нацгвардии подвели итоги за полугодие

16 мая 2017, 18:59 Комментарии

В штабе Национальной гвардии состоялось подведение итогов за зимний период обучения 2017 учебного года.

Командующий Нацгвардией А.Карасартов в своем докладе оценил состояние боевой и мобилизационной подготовки, службы войск и безопасности военной службы, воинской дисциплины, а также поставил задачи на летний период обучения.

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Н.Чомоев в своем выступлении перед участниками довел требования руководства Генштаба к войскам, отметил необходимость повышения уровня профессиональной подготовки каждого офицера, а также боевой и мобилизационной подготовки войск, гарантирующей обеспечение военной безопасности и территориальной целостности государства.

Мероприятие прошло с участием заместителя начальника Генерального штаба ВС КР полковника Чомоева Н., командиров соединений и частей, начальников управлений и отдельных отделов.