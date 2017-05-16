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Профильный комитет ЖК не поддержал поправки об увеличении избирательного залога для кандидатов в президенты до 2 млн сомов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426317-ru.html

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16 мая 2017, 18:47       Комментарии

Комитет ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК во втором чтении отклонил предложение депутатов об увеличении избирательного залога для кандидатов в президенты до 2 млн сомов. Решение принято на заседании 16 мая
Комитет по втором чтении рассмотрел поправки в закон о выборах президента и депутатов ЖК КР.
Председатель комитета Асель Кодуранова (СДПК) сообщила, что во время парламентских слушаний по данному проекту закона поступило предложение о том, чтобы увеличить избирательный залог для кандидатов в президенты до 2 млн сомов. "Комитетом было рекомендовано отклонить данное предложение", - сказала она.
По словам А.Кодурановой, после поступили предложения о том, чтобы увеличить избирательный залог его до 1 млн сомов и инициаторы законопроекта были согласны с ним.
Также на заседании были поддержаны предложения об увеличении республиканского избирательного порога на выборах с 7 до 9% и о том, чтобы кандидаты сдавали тест на знание кыргызского языка в системе "Кыргызтест".

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