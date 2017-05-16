Профильный комитет ЖК не поддержал поправки об увеличении избирательного залога для кандидатов в президенты до 2 млн сомов

16 мая 2017, 18:47 Комментарии

Комитет ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК во втором чтении отклонил предложение депутатов об увеличении избирательного залога для кандидатов в президенты до 2 млн сомов. Решение принято на заседании 16 мая

Комитет по втором чтении рассмотрел поправки в закон о выборах президента и депутатов ЖК КР.

Председатель комитета Асель Кодуранова (СДПК) сообщила, что во время парламентских слушаний по данному проекту закона поступило предложение о том, чтобы увеличить избирательный залог для кандидатов в президенты до 2 млн сомов. "Комитетом было рекомендовано отклонить данное предложение", - сказала она.

По словам А.Кодурановой, после поступили предложения о том, чтобы увеличить избирательный залог его до 1 млн сомов и инициаторы законопроекта были согласны с ним.

Также на заседании были поддержаны предложения об увеличении республиканского избирательного порога на выборах с 7 до 9% и о том, чтобы кандидаты сдавали тест на знание кыргызского языка в системе "Кыргызтест".