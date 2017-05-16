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В общественную приемную Минсоцразвития за 4 месяца обратилось более 450 граждан

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-obsh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426314-ru.html

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16 мая 2017, 18:41       Комментарии

За 4 месяца в Министерство труда и социального развития поступило 498 заявлений и жалоб, в том числе 11 электронных обращений. Об этом сообщила заведующая общественной приемной Тамара Султанбекова.
По ее словам, наибольшая часть писем и заявлений поступила из г.Бишкек – 38,8%, Чуйской области – 18,7%, Джалал-Абадской – 11,8%, Ошской области – 11,4%, Нарынской области – 7,8%, Иссык-Кульской – 7,2%, Баткенской – 2,4% и Таласской области – 1,8%.
"Граждане обращались в частности по вопросам предоставления льгот, назначения государственных пособий, трудоустройства, оказания материальной и гуманитарной помощи, по определению группы инвалидности, предоставления услуг семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Руководством принято 71 граждан, общественной приемной 413 человек. Положительно решены вопросы 201 граждан, остальным даны разъяснения", – сказала Тамара Султанбекова.

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