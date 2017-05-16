Жээнбеков поставил задачу соответствовать высказыванию "Моя милиция меня бережет"

16 мая 2017, 18:59 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 16 мая, провел рабочее совещание по обеспечению дорожной безопасности детей, профилактике дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба правительства.

Он подчеркнул, что сотрудники милиции должны соответствовать народному высказыванию "Моя милиция меня бережет" и поставил задачу укрепить доверие граждан к милиции на примере добропорядочного несения службы.

"Министр внутренних дел Улан Исраилов сообщил, что за четыре месяца 2017 года зарегистрировано 1684 фактов ДТП, из которых 336 случаев произошли с участием детей. По данным министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой, из 2238 школ по всей республике 30% находятся в придорожной зоне. В городе Бишкек этот показатель составляет 32%. Жээнбеков поручил составить карту школ, находящихся в придорожной зоне, вдоль трасс по всей республике, для их дальнейшего оборудования соответствующей дорожной инфраструктурой, как "лежачие полицейские" и светофоры", – говорится в сообщении.

По словам главы кабмина, вопрос обеспечения безопасности детей, которые ходят в школы вдоль трасс или же в придорожных зонах, не требует лишних усилий.

"Таких школ по стране около 400. Нужно лишь усилить совместную комплексную работу сотрудников органов внутренних дел, системы образования и органов местного самоуправления по обеспечению дорожной безопасности учащихся. Необходимо мобилизовать имеющиеся человеческие ресурсы органов внутренних дел для обеспечения надлежащей дорожной безопасности школьников конкретными действиями, в том числе оказывать детям содействие при переходе дорог", – констатировал Жээнбеков.