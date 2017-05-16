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Дорога Бишкек-Ош открыта в одну колею, машины проезжают по очередности – МинтрансКР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/doroga-bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426312-ru.html

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16 мая 2017, 18:33       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Дорога Бишкек-Ош открыта в одну колею, машины проезжают по очередности в обе стороны. Об этом агентству "Кабар" сообщил пресс-секретарь Министерства транспорта и дорог КР Кылычбек Досумбетов.
По его словам, временные трудности с проездом возникли после схода селевых потоков, перекрывших дорогу в районе города Кара-Куль на 398 км трассы Бишкек-Ош.
"На месте работают три погрузчика и один автогрейдер, которые расчистили дорогу в одну колею. По одной колее машины пропускаются в обе стороны по очереди. Но жижа не перестает течь с горы, поэтому дорога периодически перекрывается для расчистки", - пояснил К.Досумбетов.
Он отметил, что дорога будет полностью расчищена после того как селевой поток прекратится.

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