И. о. мэра Джалал-Абада забрал свою машину со штрафстоянки после рейда

16 мая 2017, 18:07 Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. Исполняющий обязанности мэра Джалал-Абада Турдалы Темирбаев, задержанный сотрудниками патрульной милиции, оплатил штраф и забрал автомобиль со штрафстоянки, сообщил региональный корреспондент Sputnik Кыргызстан со ссылкой на правоохранителей.

По информации УВД Джалал-Абадской области, 15 мая в ходе рейда инспекторы попытались остановить машину Nissan без заднего государственного номера, но водитель проигнорировал требование патрульных. Милиционеры начали погоню, и авто, находящееся на балансе мэрии, было остановлено. За рулем оказался и. о. мэра. Инспекторы на месте составили административный протокол, а машину водворили на штрафстоянку.

Градоначальник рассказал, почему на его автомобиле не было заднего госномера.

"Водитель мыл машину, заметил, что "кассетник" сломан, и снял номер. Он рано ушел с работы, а я освободился только в 22.30 и поехал сам... Сотрудники патрульной милиции остановили меня за то, что не было заднего номера. Я показал все документы, на следующее утро оплатил штраф и забрал автомобиль", - отметил Темирбаев.

Областная милиция проводит месячный рейд с целью выявления правонарушений на дорогах.