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На западе Бишкека снесли незаконную СТО

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426308-ru.html

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16 мая 2017, 18:20       Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека снесло незаконную станцию технического обслуживания, сообщила пресс-служба муниципалитета.
© пресс-служба мэрии города Бишкек Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека снесло незаконную станцию технического обслуживания Станция площадью 20 на 6 метров находилась на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Профсоюзной.
Ранее Управление землепользования и строительства выдало владельцам СТО предписание о добровольном сносе, но оно не было исполнено. По этой причине 16 мая объект снесли принудительно.

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