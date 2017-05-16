На западе Бишкека снесли незаконную СТО

16 мая 2017, 18:20 Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека снесло незаконную станцию технического обслуживания, сообщила пресс-служба муниципалитета.

© пресс-служба мэрии города Бишкек Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека снесло незаконную станцию технического обслуживания Станция площадью 20 на 6 метров находилась на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Профсоюзной.

Ранее Управление землепользования и строительства выдало владельцам СТО предписание о добровольном сносе, но оно не было исполнено. По этой причине 16 мая объект снесли принудительно.