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11 советов, как предотвратить кишечные инфекции

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/11-sov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426307-ru.html

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16 мая 2017, 18:09       Комментарии

Республиканский центр укрепления здоровья рекомендует правила поведения для предотвращения пищевых отравлений и некоторых кишечных инфекций.
<li>Покупайте продукты только в местах с надлежащими условиями приготовления и хранения скоропортящихся продуктов и у лиц, торгующих сертифицированной продукцией и с указанием о прохождении обязательного медицинского осмотра в личных медицинских книжках.</li> <li>При покупке скоропортящейся продукции обращайте внимание на сроки их изготовления и хранения.</li> <li>Соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки перед едой, перед приготовлением пищи и после туалета или посещения общественных мест, автотранспорта.</li> <li>Соблюдайте режим термической обработки и правила хранения готовых продуктов.</li> <li>Исключите длительное хранение готовых блюд, не подвергающихся перед употреблением термической обработке (заливные, студни, салаты, винегреты).</li> <li>Используйте отдельные разделочные доски и ножи для сырых и варёных продуктов.</li> <li>Тщательно промывайте овощи и фрукты под струёй проточной питьевой воды перед употреблением в пищу.</li> <li>Готовьте пищу только на один прием, особенно для детей и пожилых членов семьи.</li> <li>Приобретая продукты в молочной кухне, обязательно подвергайте творог и молоко термической обработке.</li> <li>Покупайте только целые, неразрезанные бахчевые культуры (арбузы, дыни) и мойте их перед употреблением, т. к. микробы с поверхности ягод легко переносятся и размножаются в сочной мякоти.</li> <li>Используйте чистую воду. Чистая вода исключительно важна как для питья, так и для приготовления пищи. Если у вас есть сомнения в отношении качества воды, то прокипятите ее перед добавлением к пищевым продуктам или перед употреблением.</li> Для данной группы заболеваний характерно:
<ul> <li>острое начало с болей в животе;</li> <li>тошнота, возможна рвота;</li> <li>общая слабость, утомляемость;</li> <li>частый жидкий водянистый стул, более 3 раз в сутки;</li> <li>повышение температуры тела.</li> </ul> "В большинстве своём данные заболевания проходят без особых осложнений, и лечение их сводится к восполнению потерянных жидкости и солей. Если у вас появились вышеуказанные симптомы, необходимо срочное обращение за квалифицированной медицинской помощью", — советуют специалисты Республиканского центра укрепления здоровья.

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