В каких районах Бишкека, Чуйской и Ошской областей 17 мая отключат электричество

16 мая 2017, 18:17 Комментарии
17 мая в Бишкеке, Чуйской и Ошской областях возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 17:00:
– по улице Куренкеева, от улицы Школьной до улицы Осмонкула;
– микрорайон "Джал-23" № 31;
– улицы Жумабек, Фрунзе, Тимирязева, Уметалиева, Шевченко, проспект Жибек Жолу;
– село Чон-Арык (улицы Мусульманкулова, Кожобергенова, Горная, Чодронова).
С 9:00 до 18:00:
– по улице Каралаева, от улицы Ахунбаева до улицы Суеркулова;
– жилмассив "Бакай-Ата" (северо-восточная часть);
– бульвар Эркиндик, улицы Школьная, Куренкеева;
– улицы Широкая, Крымская и Хмельницкого;
– улицы Сыдыкова и Куйбышева;
– улица Токтогула № 45, 47;
– жилмассив "Красный строитель" (улицы 2-я Гончарная, Чон-Курганская, переулок Красный строитель);
С 12:00 до 17:00:
– жилмассив "Карагачевая роща".
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– село Байтик (улицы Суюнбаева, Эшмамбет, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная);
– села Пригородное (улицы Серегина, Дорожная, 8 Марта, Береговая, Широкая), Достук (1-я линия-13-я линия);
– села Константиновка и Луговое.
С 9:00 до 17:00:
– села Сокулук (улица Советская, Белинского, Токтогула, Ленина, Калинина, Мичурина), 1-Мая;
– села Сокулук (улицы Ленина, Батаева, Кирова, Ленинградская, Школьная, Ошская), Романовка (улицы Озерная, Пионерская);
– села Заря (улицы Фрунзе, Новая), Джаны-Пахта (улицы Зеленая, Пушкина, Молодежная);
– село Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, Первомайская, Кирова, Дзержинского);
– село Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Пионерская, Колхозная);
– город Кара-Балта (улица Мира №№ 2-10);
– села Кара-Суу, Ставрополовка (улицы Центральная, Степная, Октябрьская, Фрунзе).