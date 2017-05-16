В каких районах Бишкека, Чуйской и Ошской областей 17 мая отключат электричество

16 мая 2017, 18:17 Комментарии

17 мая в Бишкеке, Чуйской и Ошской областях возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 17:00:

– по улице Куренкеева, от улицы Школьной до улицы Осмонкула;

– микрорайон "Джал-23" № 31;

– улицы Жумабек, Фрунзе, Тимирязева, Уметалиева, Шевченко, проспект Жибек Жолу;

– село Чон-Арык (улицы Мусульманкулова, Кожобергенова, Горная, Чодронова).

С 9:00 до 18:00:

– по улице Каралаева, от улицы Ахунбаева до улицы Суеркулова;

– жилмассив "Бакай-Ата" (северо-восточная часть);

– бульвар Эркиндик, улицы Школьная, Куренкеева;

– улицы Широкая, Крымская и Хмельницкого;

– улицы Сыдыкова и Куйбышева;

– улица Токтогула № 45, 47;

– жилмассив "Красный строитель" (улицы 2-я Гончарная, Чон-Курганская, переулок Красный строитель);

С 12:00 до 17:00:

– жилмассив "Карагачевая роща".

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– село Байтик (улицы Суюнбаева, Эшмамбет, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная);

– села Пригородное (улицы Серегина, Дорожная, 8 Марта, Береговая, Широкая), Достук (1-я линия-13-я линия);

– села Константиновка и Луговое.

С 9:00 до 17:00:

– села Сокулук (улица Советская, Белинского, Токтогула, Ленина, Калинина, Мичурина), 1-Мая;

– села Сокулук (улицы Ленина, Батаева, Кирова, Ленинградская, Школьная, Ошская), Романовка (улицы Озерная, Пионерская);

– села Заря (улицы Фрунзе, Новая), Джаны-Пахта (улицы Зеленая, Пушкина, Молодежная);

– село Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, Первомайская, Кирова, Дзержинского);

– село Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Пионерская, Колхозная);

– город Кара-Балта (улица Мира №№ 2-10);

– села Кара-Суу, Ставрополовка (улицы Центральная, Степная, Октябрьская, Фрунзе).