Порошенко закрыл официальные страницы в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"

16 мая 2017, 18:26 Комментарии

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что закрывает официальные страницы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Посты с объявлением появились на обеих страницах днем 16 мая, пишет "Медуза".

"Гибридная война требует адекватных ответов на вызовы. Поэтому в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды моя команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях. Но массированные кибератаки РФ по всему миру, в частности — недавнее вмешательство в избирательную кампанию во Франции, указывают, что пришло время действовать иначе и более решительно. Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и других российских сервисов. Все официальные страницы Президента в этих сервисах будет закрыто. Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности", – говорится в сообщении президента Украины.