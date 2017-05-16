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Порошенко закрыл официальные страницы в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/porosh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426305-ru.html

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В связи с прокладкой теплосетей участок ул.Осмонкула закрыт для движения транспорта - мэрия

16 мая 2017, 18:26       Комментарии

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что закрывает официальные страницы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Посты с объявлением появились на обеих страницах днем 16 мая, пишет "Медуза".
"Гибридная война требует адекватных ответов на вызовы. Поэтому в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды моя команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях. Но массированные кибератаки РФ по всему миру, в частности — недавнее вмешательство в избирательную кампанию во Франции, указывают, что пришло время действовать иначе и более решительно. Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и других российских сервисов. Все официальные страницы Президента в этих сервисах будет закрыто. Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности", – говорится в сообщении президента Украины.

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