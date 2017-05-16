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Настоятель храма Святой Троицы: Мэр Каракола приходил к нам и просил разрешения поставить павильоны

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/nastoy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426304-ru.html

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16 мая 2017, 18:23       Комментарии

У служителей храма Святой Троицы в Караколе есть исковое заявления мэра города, в котором он требует изъять всю землю храма. Об этом K-News рассказал настоятель каракольского храма отец Сергий.
По его словам, мэр приходил в храм и просил разрешения на строительство павильонов по периметру вокруг объекта православной церкви.
"Я прочитал его интервью СМИ, где он стал "мягким и пушистым". Он рассказал журналистам, что ничего не собирался забирать. Это не соответствует действительности. Он пошел на попятную. Но факт остается фактом. Он один раз пришел к нам в храм и попросил разрешения на строительство павильонов вокруг храма. На это я ответил своим отказом. Может быть, он обиделся и решил подать в суд из-за этого", — рассказал он.
Отец Сергий пояснил, что суд отклонил исковое заявление мэрии из-за неправильно составленного искового заявления. Но священнослужитель считает, что мэрия может повторно подать иск.
"Неправильно составленный иск не лишает их возможности доработать заявление и подать повторно. Возмущает сам факт, что он подал в суд", — возмутился отец Сергий.
Настоятель храма добавил, что сегодня мэр назначил встречу священнослужителям.
"Я не знаю цель встречи, так как сам не нахожусь в Караколе в данный момент. Но на встречу пошел мой помощник. Позже узнаем, что хотел мэр", — сказал отец Сергий.
Напомним, о попытках мэра Каракола Данияра Арпачиева отобрать территорию православного Троицкого храма сообщил на своей странице в "Одноклассниках" житель города Александр Сухарев.
K-News обратился за комментарием к главе муниципалитета Каракола. Сославшись на занятость, Данияр Арапчиев пообещал сообщить подробности разбирательства в течение нескольких часов, однако на связь больше так и не вышел.
Отметим, Свято-Троицкая православная церковь считается в Кыргызстане памятником архитектуры. Дата создания и становления храма уходит во времена основания самого города Каракол. В 1887 году сильное землетрясение разрушило храм до основания. Из царской казны вновь были выделены средства на строительство нового храма. Он был возведен из дерева за неполных два года и освещен в 1895 году.

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