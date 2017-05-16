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В Чон-Алайский район, пострадавший от землетрясения, доставлена первая партия стройматериалов

Источник:
http://kabar.kg/news/v-chon-al...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426303-ru.html

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16 мая 2017, 17:55       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. В села Кара-Тейит, Кара-Мык, Жекенди и Шибээ Чон-Алайского района Ошской области, пострадавших от землетрясения, силами Министерства чрезвычайных ситуаций КР доставлена первая партия строительных материалов. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Сотрудники МЧС КР доставили местным жителям пострадавших сел 120 тонн цемента, которые будут отпускаться по заниженной стоимости.
Также в Чон-Алайский район доставлена гуманитарная помощь в виде шифера и продуктов питания, распределением которой займется областная межведомственная комиссия.
Кроме того в ближайшее время ожидается доставка еще 80 тонн цемента для местных жителей пострадавших сел.
Напомним, что ранее, 15 мая, на рабочем совещании Вице-премьер-министр КР Жениш Разаков в целях оперативной ликвидации последствий землетрясения поручил соответствующим государственным органам ускорить доставку строительных материалов в села Чон-Алайского района, пострадавшие от природного катаклизма.

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