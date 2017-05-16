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Чолпон Султанбекова: "Кыргызстан заинтересован в углублении кыргызско-катарского сотрудничества"

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/cholpon-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426302-ru.html

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16 мая 2017, 18:10       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Вице-премьер министр КР Чолпон Султанбекова в городе Доха Государства Катар встретилась с заместителем Премьер-министра, Государственным министром по делам кабинета министров Государства Катар Ахмадом бин Абдуллой Аль-Махмудом. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Чолпон Султанбекова, подчеркнув значительную активизацию взаимоотношений двух стран после открытия Посольства Кыргызской Республики в Дохе, выразила заинтересованность в углублении сотрудничества в осуществлении социально значимых проектов.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы дальнейшего расширения кыргызско-катарского двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям.
Заместитель Премьер-министра Государства Катар Ахмад бин Абдулла Аль-Махмуд с удовлетворением отметил активный характер катарско-кыргызских отношений и выразил заинтересованность в дальнейшем углублении всестороннего сотрудничества двух государств.
Он подчеркнул, что между Президентом КР Алмазбеком Атамбаевым и Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани установились близкие и доверительные отношения, которые служат прекрасным основанием для успешного развития двустороннего сотрудничества.
Вместе с тем Ахмад бин Абдулла Аль-Махмуд высоко оценил демократические преобразования в КР, достижение политической и экономической стабильности. Он подчеркнул важность полноценной реализации договоренностей, достигнутых на Первом заседании Межправительственной кыргызско-катарской комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству, которое состоялась в городе Доха в марте 2017 года.

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