Чолпон Султанбекова: "Кыргызстан заинтересован в углублении кыргызско-катарского сотрудничества"

16 мая 2017, 18:10 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Вице-премьер министр КР Чолпон Султанбекова в городе Доха Государства Катар встретилась с заместителем Премьер-министра, Государственным министром по делам кабинета министров Государства Катар Ахмадом бин Абдуллой Аль-Махмудом. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Чолпон Султанбекова, подчеркнув значительную активизацию взаимоотношений двух стран после открытия Посольства Кыргызской Республики в Дохе, выразила заинтересованность в углублении сотрудничества в осуществлении социально значимых проектов.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы дальнейшего расширения кыргызско-катарского двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям.

Заместитель Премьер-министра Государства Катар Ахмад бин Абдулла Аль-Махмуд с удовлетворением отметил активный характер катарско-кыргызских отношений и выразил заинтересованность в дальнейшем углублении всестороннего сотрудничества двух государств.

Он подчеркнул, что между Президентом КР Алмазбеком Атамбаевым и Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани установились близкие и доверительные отношения, которые служат прекрасным основанием для успешного развития двустороннего сотрудничества.

Вместе с тем Ахмад бин Абдулла Аль-Махмуд высоко оценил демократические преобразования в КР, достижение политической и экономической стабильности. Он подчеркнул важность полноценной реализации договоренностей, достигнутых на Первом заседании Межправительственной кыргызско-катарской комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству, которое состоялась в городе Доха в марте 2017 года.