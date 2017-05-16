День 16 Мая: Успеет ли кандидат СДПК обрасти популярностью ко дню голосования?

16 мая 2017, 17:55 Комментарии

Перед заседанием политсовета СДПК ситуация в партии остается нервозной. Слухи, самые невероятные, наполняют коридоры власти и властьимущие не перестают думать о своем будущем.

Основная повестка дня - выдвижение кандидата от лидирующей партии в правящей коалиции на выборах президента.

В отличие от всех предыдущих выборов президента по накалу интриг эти выборы могут быть сопоставимы с выборами 1995 года, когда Акаев сохранил власть в конкуренции с коммунистом Абсаматом Масалиевым. Но тогда выборы проходили без биометрической идентификации и стране еще предстояло пережить две революции против семейного правления Акаевых и Бакиевых.

Сейчас ситуация другая - действующий президент Атамбаев уходит, но перед этим должен провести выборы и обеспечить мирный переход власти победившему кандидату.

С победой пока вопросы. Более того, вопросы с выбором самого преемника. Основные конкуренты обозначили себя кандидатами и начали предвыборные кампании еще с начала этого года. Затягивание выдвижения кандидата от СДПК, конечно, дезориентирует окружение президента плюс размывает рейтинг между различными кандидатами от СДПК.

Выдвижение кандидата затягивается, надо полагать, не от хорошей жизни. Главная причина - список кандидатов от СДПК широкий, но среди них нет явного и безоговорочного лидера. Также оттягивание можно объяснить тактическими соображениями с целью не дать конкурентам строить планы уже зная кандидата от власти. Наконец, пришлось перенести день выборов с 19 ноября на 15 октября, что сократило предвыборную кампанию на месяц.

В такой ситуации приходится делать ставку на "из того, что есть", то есть более или менее узнаваемое лицо, а таковым является премьер-министр Жээнбеков. Его кандидатура, не исключено, будет дополнена новым исполняющим обязанности премьер-министра. Это некий прием, издали напоминающий тандем.

Главным конкурентом Жээнбекова на выборах будет Бабанов, а не Сариев. Причина - у него есть работоспособная партия, которая судя по всему, с последних выборов в Жогорку Кенеш, а затем местных выборов не растратила свой потенциал. Конечно, его очень устраивает Жээнбеков в качестве соперника в президенты от СДПК, как и многих других претендентов.

В целом, сложилась странная ситуация - еще в начале года непровластные кандидаты рассчитывали закрепиться и выйти во второй тур, где они рассчитывали бы на удачное стечение обстоятельств. Сейчас, судя по всему, кандидату СДПК нужно мечтать о том, чтобы пройти первый тур "ноздря в ноздрю", а затем во втором туре в борьбе с кандидатом от Севера (Бабанова или Сариева) рассчитывать на удачное стечение обстоятельств.

Наконец, в этой ситуации возрастает роль грамотной пиар-кампании, которая за 5 месяцев при нынешнем развитии технологий, может изменить ситуацию. Все захотят стать немножко "трампами". Технологии, конечно, будут включать переговоры с конкурентами, различные способы подкупа, источники отдельных доходов и даже пикантные подробности прошлого кандидата.