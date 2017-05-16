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В Чон-Алайский район, пострадавший от землетрясения, доставляют стройматериалы

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426300-ru.html

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16 мая 2017, 18:08       Комментарии

В села Кара-Тейит, Кара-Мык, Жекенди и Шибээ Чон-Алайского района Ошской области, пострадавшие от землетрясения, 16 мая Министерство чрезвычайных ситуаций доставило первую партию строительных материалов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
По ее данным, 120 тонн цемента будут отпускаться по заниженной стоимости.
Также в Чон-Алайский район доставили гуманитарную помощь в виде шифера и продуктов питания, распределением которой займется областная межведомственная комиссия.
Как сообщает пресс-служба, в ближайшее время ожидается доставка еще 80 тонн цемента для местных жителей пострадавших сел.
15 мая на рабочем совещании вице-премьер-министр Жениш Разаков для оперативной ликвидации последствий землетрясения поручил соответствующим государственным органам ускорить доставку строительных материалов в села Чон-Алайского района, пострадавшие от природного катаклизма.

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