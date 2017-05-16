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Почему в Кыргызстане дорогой картофель и когда он подешевеет

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426298-ru.html

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16 мая 2017, 17:51       Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. За четыре месяца килограмм картофеля в Кыргызстане подорожал с 15 до 45 сомов. С чем связан рост цен, выясняла редакция Sputnik.
Перекупщики наживаются Как рассказал фермер из Иссык-Кульской области Турсунбек Абдылдаев, в январе он продавал урожай по 12-13 сомов за килограмм. Он мог бы придержать картофель и сейчас продавать его по 25 сомов, но для этого необходимы хладохранилища. Поскольку их нет, приходится реализовывать продукцию раньше, чтобы она не пропала.
По словам фермера, цены на рынках диктуют перекупщики, которые заранее арендуют хладохранилища, скупают картофель по дешевке и позже продают по более высокой стоимости.
"Мы не можем сами торговать на рынках, там сидят в основном перекупщики. Поэтому картофель, дешево приобретенный у фермеров, продается населению гораздо дороже", - рассказал Турсунов.
Он добавил, что правительству следует выкупать продукцию у фермеров и вовремя ее реализовывать - это позволит "держать" цены.
Проблема - в дефиците Начальник северного межрегионального управления Министерства экономики КР Зайнидин Жумалиев рассказал о другой причине подорожания картофеля.
"Ситуация повторяется из года в год. Запасы прошлогоднего картофеля в мае заканчиваются, поэтому цены растут. В июне, когда будет новый урожай, стоимость начнет снижаться", - заявил он.
Жумалиев продолжил, что фиксированные цены установить невозможно, так как в стране рыночная экономика. Чиновник согласился с тем, что перекупщики влияют на ценообразование, но считает, что их роль незначительна.
"Обычно перекупщики повышают стоимость на 20 процентов, не больше. Вообще, рынок сам формирует цены", - отметил Жумалиев.
Он подчеркнул, что причин подорожания картофеля две: в большей степени - дефицит, в меньшей - действия перекупщиков.
О ценах на продукты питания в супермаркетах и на рынках Бишкека смотрите в пятничной рубрике Авоська в Sputnik Кыргызстан>>

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