Доллар США: 67.7700   
Евро: 74.1743   
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Франция оштрафовала Facebook на €150 тысяч за использование личных данныхФранция оштрафовала Facebook на €150 тысяч за использование личных данныхВице-премьер Ч.Султанбекова приняла участие в форуме "Развитие, стабильность и проблемы беженцев" в г.ДохаВице-премьер Ч.Султанбекова приняла участие в форуме "Развитие, стабильность и проблемы беженцев" в г.Доха

Панкратов: 12 августа вступят в силу общие техрегламенты ЕАЭС

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/pankra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426297-ru.html

Похожие новости

Олег Панкратов: Бизнес должен понимать, что 12 августа вступят техрегламенты ЕАЭС

Макрон вступил в должность президента Франции

В Кыргызстане наблюдается снижение числа случаев похищения девушек с целью вступления в брак, - ОО "Центр помощи женщинам"

На заседании Коллегии ЕЭК принято решение о применении антидемпинговых мер и одобрен проект техрегламента

Депутат К.Нурматов вступился за МЧС: Мы все виноваты

16 мая 2017, 17:38       Комментарии

"Бизнес должен понимать, что 12 августа 2017 года наши регламенты утратят свое действие, так как вступит в силу общий технический регламент ЕАЭС", — заявил сегодня, 16 мая, вице-премьер-министр Кыргызской Республики Олег Панкратов на пресс-конференции по информированию населения и бизнес-сообщества о содержании 18 технических регламентов ТС/ЕАЭС, вступающих в силу с 12 августа 2017 года.
Он отметил, что с 12 августа будут действовать только наднациональные технические регламенты – регламенты ТС/ЕАЭС.
"В этой связи предприниматель должен изучить технические регламенты, ознакомиться со стандартами, которые к нему прилагаются, и определить в какой из органов по оценке соответствия он должен обращаться для регистрации декларации. Это принцип технического регулирования. На сегодняшний день для экспортеров вступление техрегламентов ЕАЭС на территории страны в целом никаким образом не повлияет. Техрегламенты, которые вступят в силу в большей степени касаются производителей пищевой продукции и производителей швейной продукции. 12 августа этого года начнут действовать еще 18 техрегламентов, останется один действующий, который вступит в 2019 году. Большая часть техрегламентов на территории Кыргызской Республики начнет действовать с августа этого года", — подчеркнул Олег Панкратов.
Вице-премьер-министр отметил, что согласно переходного периода вступления техрегламентов ТС/ЕАЭС, с 12 августа 2017 года, продукция, к которой ранее не предъявлялись требования по оценке соответствия, может еще функционировать до 12 августа 2018 года. Продукция, которая проходила оценку соответствия по национальному законодательству, сертификаты и оценка соответствия могут действовать в течение двух лет до 12 августа 2019 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум