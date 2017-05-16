Панкратов: 12 августа вступят в силу общие техрегламенты ЕАЭС

16 мая 2017, 17:38 Комментарии

"Бизнес должен понимать, что 12 августа 2017 года наши регламенты утратят свое действие, так как вступит в силу общий технический регламент ЕАЭС", — заявил сегодня, 16 мая, вице-премьер-министр Кыргызской Республики Олег Панкратов на пресс-конференции по информированию населения и бизнес-сообщества о содержании 18 технических регламентов ТС/ЕАЭС, вступающих в силу с 12 августа 2017 года.

Он отметил, что с 12 августа будут действовать только наднациональные технические регламенты – регламенты ТС/ЕАЭС.

"В этой связи предприниматель должен изучить технические регламенты, ознакомиться со стандартами, которые к нему прилагаются, и определить в какой из органов по оценке соответствия он должен обращаться для регистрации декларации. Это принцип технического регулирования. На сегодняшний день для экспортеров вступление техрегламентов ЕАЭС на территории страны в целом никаким образом не повлияет. Техрегламенты, которые вступят в силу в большей степени касаются производителей пищевой продукции и производителей швейной продукции. 12 августа этого года начнут действовать еще 18 техрегламентов, останется один действующий, который вступит в 2019 году. Большая часть техрегламентов на территории Кыргызской Республики начнет действовать с августа этого года", — подчеркнул Олег Панкратов.

Вице-премьер-министр отметил, что согласно переходного периода вступления техрегламентов ТС/ЕАЭС, с 12 августа 2017 года, продукция, к которой ранее не предъявлялись требования по оценке соответствия, может еще функционировать до 12 августа 2018 года. Продукция, которая проходила оценку соответствия по национальному законодательству, сертификаты и оценка соответствия могут действовать в течение двух лет до 12 августа 2019 года.