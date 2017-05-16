В Кыргызстане для операторов платежных систем созданы неравные условия

16 мая 2017, 17:50 Комментарии

В Бишкеке Ассоциация операторов платежных систем Кыргызстана организовала для представителей СМИ пресс-ланч, на котором были обсуждены проблемы деятельности в сфере платежных систем.

В частности, поднимались проблемы административной нагрузки на операторов платежных систем. Так, по данным ассоциации, за период 2012–2016 годы наблюдается динамичный рост налоговой нагрузки. Самый большой прирост пришелся на 2016 год, в результате которого нагрузка составила 18,95% от выручки субъектов рынка розничных платежных систем.

"Чрезмерное усиление налогового бремени приводит к обратному результату – не к увеличению, а к уменьшению собираемых налогов. На повышение налоговой нагрузки отрасль реагирует своим сокращением и спадом экономической активности. Данная тенденция говорит о том, что в политике государства первоочередной ролью является сбор налогов с целью пополнения бюджета, а не стимулирование экономической активности страны", – сказала модератор встречи, эксперт аналитического центра "БизЭксперт" Айнура Чекирова.

Кроме того, для операторов платежных систем созданы неравные условия по установке онлайн контрольно-кассовых машин (ККМ) на терминалы.

"Одна из трудностей, которая сегодня возникает у операторов, – это требование онлайн ККМ. Правительство активно занялось заменой действующих ККМ на онлайн. За этой хорошей инициативой, которая должна была бороться с теневым рынком, стоит много вопросов. В том числе и вопрос в отношении платежных терминалов. До ноября 2017 года все терминалы платежной системы должны оснастить онлайн ККМ, но платежные терминалы коммерческих банков освобождены от этого требования. У субъектов возникает вопрос: почему применяются двойные стандарты по отношению к участникам одного и того же сегмента?", – подчеркнула эксперт.

Установка онлайн-регистратора ККМ на терминал или на сервер не несет увеличение доходов субъектов предпринимательства. По мнению экспертов, операторы платежных систем недополучат доход в размере 165 млн сомов, поскольку вынуждены будут вкладывать деньги, чтобы удовлетворить требования правительства. хотя могли инвестировать эти деньги в операционную деятельность. В конечном итоге все это отразится на конечном потребителе, уверены специалисты.

"Любая административная нагрузка требует от предпринимателя тратить определенные деньги на то, чтобы исполнить это требование. Для того чтобы на каждый терминал поставить ККМ, оператор должен оплатить стоимость ККМ, установки и сервис, для того чтобы постоянно его поддерживать. В итоге эту сумму, которую предприниматель мог инвестировать, чтобы создать новые точки в отдаленных регионах, он вынужден направить на выполнение своих обязательств перед государством. Это не дает бизнесу возможность свободно управлять активами и направлять их на развитие компании", – заключила Айнура Чекирова.

Отметим, одна из целей внедрения онлайн ККМ – вывести теневой рынок на регулируемый. Однако данный сектор уже отрегулирован достаточно жестко со стороны НБКР, все операции платежных систем проходят через банковский счет.