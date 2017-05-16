Доллар США: 67.7700   
Евро: 74.1743   
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сегодня: дело Текебаева передано в суд, перенос даты выборов, врачи - рвачиСегодня: дело Текебаева передано в суд, перенос даты выборов, врачи - рвачиОлег Панкратов: Бизнес должен понимать, что 12 августа вступят техрегламенты ЕАЭСОлег Панкратов: Бизнес должен понимать, что 12 августа вступят техрегламенты ЕАЭС

Мэр Бишкека проинспектировал строительство дорог по Ленинскому району

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359936_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426295-ru.html

Похожие новости

В Чон-Алайский район, пострадавший от землетрясения, доставляют стройматериалы

Первенство академии собрало более 200 юных таэквондистов в Бишкеке

В Чон-Алайский район, пострадавший от землетрясения, доставлена первая партия стройматериалов

В Бишкеке пройдет концерт памяти легендарного тенора Лучано Паваротти

Кто нужен работодателям Бишкека: рейтинг самых востребованных специальностей

16 мая 2017, 17:24       Комментарии

Мэр г. Бишкек Албек Ибраимов совершил выездное совещание по Ленинскому району. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Градоначальник ознакомился с ситуацией по защитной дамбе в ущелье Манка Жар, которое находится в новостройке Орок. Данные меры предприняты в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также комплексного решения вопросов по безопасности граждан от селевых потоков.
Кроме того, Ибраимов совершил объезд по строительству дорожных полотен в данном районе. В частности, мэр ознакомился с процессом строительства дороги по улице Шералиева от Жайыл Баатыра до ул. 18-й в жилом массиве Арча Бешик. В рамках концепции развития улично-дорожной сети на этом участке планируется строительство канализации, а также сквера и бульвара.
Также градоначальник ознакомился с ремонтом улицы Чортекова от Жайыл Баатыра до Абдрахманова в жилом массиве Арча Бешик.
Мэр проинспектировал дорожные работы и по улице Профсоюзной от ул. Кустанайской до ул. Фучика, где городские власти рассматривают вопрос сохранения деревьев, попадающих под снос при строительстве магистрали.
В завершение объезда участники ознакомились с процессом строительства школы в новостройке Ак Ордо. В новой школе будут обучаться 960 учеников. Завершить строительство соцобъекта планируется к новому, 2017-му учебному году.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум