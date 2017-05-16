Мэр Бишкека проинспектировал строительство дорог по Ленинскому району

16 мая 2017, 17:24 Комментарии

Мэр г. Бишкек Албек Ибраимов совершил выездное совещание по Ленинскому району. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Градоначальник ознакомился с ситуацией по защитной дамбе в ущелье Манка Жар, которое находится в новостройке Орок. Данные меры предприняты в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также комплексного решения вопросов по безопасности граждан от селевых потоков.

Кроме того, Ибраимов совершил объезд по строительству дорожных полотен в данном районе. В частности, мэр ознакомился с процессом строительства дороги по улице Шералиева от Жайыл Баатыра до ул. 18-й в жилом массиве Арча Бешик. В рамках концепции развития улично-дорожной сети на этом участке планируется строительство канализации, а также сквера и бульвара.

Также градоначальник ознакомился с ремонтом улицы Чортекова от Жайыл Баатыра до Абдрахманова в жилом массиве Арча Бешик.

Мэр проинспектировал дорожные работы и по улице Профсоюзной от ул. Кустанайской до ул. Фучика, где городские власти рассматривают вопрос сохранения деревьев, попадающих под снос при строительстве магистрали.

В завершение объезда участники ознакомились с процессом строительства школы в новостройке Ак Ордо. В новой школе будут обучаться 960 учеников. Завершить строительство соцобъекта планируется к новому, 2017-му учебному году.