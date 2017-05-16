Сегодня: дело Текебаева передано в суд, перенос даты выборов, врачи - рвачи

16 мая 2017, 17:30 Комментарии

Коррупционное дело Текебаева передано в суд. Госкомитет национальной безопасности завершил следствие по фактам взяточничества и злоупотреблений лидера партии "Ата-Мекен". Доказательная база подкреплена показаниями свидетелей и непосредственных участников афер и мошеннических действий. Теперь этим материалам Фемида должна дать юридическую оценку и квалифицировать действия депутата, опираясь на статьи Уголовного кодекса.

Напомним, окончательное обвинение Омурбеку Текебаеву, ГКНБ предъявил по статье 303 – "Коррупция" УК КР. То есть, получение взятки в миллион долларов от российского бизнесмена Маевского - лишь эпизод в цепочке преступных деяний политика. И дело на самом деле объемное, оно насчитывает 7 томов. Дата начала судебного процесса еще не определена. Но, судя по всему, история и подробности криминальных деяний Текебаева станут известны обществу приблизительно в тот момент, когда начнется регистрация кандидатов в президенты.

Выборы президента Кыргызстана назначат на 15 октября. Вероятнее всего, первоначальная дата голосования, обозначенная как 19 ноября, будет сдвинута на более ранний срок. Это решение одобрено сегодня парламентским комитетом по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Напомним, уже после назначения выборов вскрылась проблема того, что если провести голосование - а, возможно, для определения победителя потребуется 2 тура, - ЦИК может не хватить времени для подведения итогов, объявления победителя и проведения инаугурации новоизбранного президента. По Конституции он должен вступить в должность 1 декабря 2017 года. Сейчас эти противоречия устраняются путем внесения поправок в закон о выборах. Уже завтра проект документа будет рассмотрен на пленарном заседании Жогорку Кенеша.

Сель в Айдаркене. Поток грязи и камней обрушился на город в Кадамджайском районе в полночь. После проливных дождей вышло из берегов переполненное русло реки Гавуян. Сель обрушился на несколько городских улиц. Стихия бушевала несколько часов и только утром местные жители смогли оценить масштабы бедствия.

Грязная жижа затопила 11 домов и смыла 17 огородов. Повреждены пять опор линий электропередачи, разрушены пристройки. Поток был настолько мощный, что едва не утащил за собой легковую машину, она сильно разбита и увязла среди камней. Пострадавших среди местных жителей нет. Представители власти ознакомились с состоянием домов и встретились с местными жителями. Соответствующим службам дано поручение устранить последствия стихии.

Камнепад на дороге Бишкек - Ош. Обвал произошел накануне поздно вечером на отрезке трассы между 398-м и 400-м километром в районе города Кара-Куля Джалал-Абадской области. Камни и глина, сошедшие с горы, перегородили проезжую часть. Для расчистки завалов были привлечены три единицы техники. Через несколько часов дорога была открыта в одну колею.

По данным МЧС, жертв и пострадавших в результате камнепада нет. Сегодня работы по расчистке завалов были продолжены. Пропуск транспортных средств осуществлялся в обоих направлениях поочередно. Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило предупреждение о высокой вероятности повторных камнепадов и селевых потоков на горных участках дорог.

5-балльные толчки в Таласе. Мощное землетрясение произошло сегодня около 15 часов. Очаг подземной бури располагался 77 километрах к юго-западу от Таласа и 69 километрах к северо-западу от поселка Таш-Кумыр. Колебание почвы ощутили и жители Бишкека, находившиеся на верхних этажах зданий. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, но эта информация уточняется по линии МЧС.

За последний месяц на территории Кыргызстана произошла целая серия землетрясений. А в начале мая толчки, сила которых достигала шести баллов, повредили или разрушили сотни домов в селах Карамык и Кара-Тейит. Между тем не так давно Институт сейсмологии НАН КР распространил прогноз о том, что никаких крупных сейсмических событий на территории Кыргызстана, по крайней мере в течение ближайшего года, не ожидается.

Врачи - рвачи. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников Центра семейной медицины, которые на протяжении нескольких лет ежемесячно присваивали по 200 тысяч сомов. Руководители поликлиники подозреваются в том, что, вступив в сговор с работниками бухгалтерии, с 2013 по 2017 год они перечисляли бюджетные средства на счета кассира в разные банки, после чего присваивали их.

Прокуратура Октябрьского района Бишкека возбудила уголовное дело по статье 304 "Злоупотребление должностным положением" Уголовного кодекса КР. Как подсчитали в надзорном ведомстве, в результате противоправных действий должностных лиц ЦСМ государству причинен материальный ущерб на сумму около 9 миллионов сомов. Расследование уголовного дела поручено столичному управлению Финпола.