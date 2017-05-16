В Сокулуке задержали спортсмена, сильно избившего 18-летнего парня

16 мая 2017, 17:46 Комментарии

В городе Шопокове Сокулукского района неизвестный сильно избил 18-летнего парня. Об этом сегодня, 16 мая, "ВБ" сообщила мама пострадавшего Гулбубу Таджибаева.

Как уточняется, ЧП произошло 12 мая примерно в 17.00. После избиения парень попал в реанимацию. Сейчас его перевели в отделение травматологии Сокулукской территориальной больницы.

"Милиция нашла того подростка, кто избил моего сына. Оказалось, мальчика зовут Сыймык, он учится в лицее, живет также в городе Шопоков. Его родственники приходили, пообещали все оплатить. Выяснилось, что подросток занимается борьбой. Сейчас состояние моего сына улучшилось, его перевели из реанимации в отделение травматологии", - сказала Таджибаева.

В свою очередь в ГУВД Чуйской области "ВБ" подтвердили данную информацию. В ведомстве пояснили, что сообщение в дежурную часть ОВД Сокулукского района из территориальной больницы о госпитализации подростка с телесными повреждениями поступило 12 мая в 17.30.

"В ходе разбирательства было установлено, что в тот день неизвестные лица нанесли парню телесные повреждения в одном из компьютерных клубов в селе Сокулук. В результате он был доставлен в территориальную больницу. В настоящий момент по данному делу назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Сотрудниками ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан 16-летний местный житель Т.С. Ведется следствие", - проинформировали в ведомстве.