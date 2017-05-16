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Франция оштрафовала Facebook на €150 тысяч за использование личных данных

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359939_fr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426292-ru.html

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16 мая 2017, 17:46       Комментарии

Национальная комиссия по информационным технологиям и свободе Франции (Commission nationale de l'informatique et des libertes, CNIL) завила о наложении штрафа в размере 150 тысяч евро на Facebook. Причиной стало нарушение американской компанией закона о защите данных. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на РИА "Новости" и официальные документы регулятора.
В заявлении CNIL говорится, что в 2015 году власти Франции сообщили Facebook об изменениях в местном законодательстве и начали следить за деятельностью руководства соцсети "на местах и онлайн".
В течение нескольких месяцев французский регулятор обнаружил многочисленные нарушения закона о защите данных (в том числе - использование "личных данных для адресной рекламы") и в январе 2016 года предложил Facebook исправить недочёты до апреля 2016 года.
Впоследствии предельный срок, до которого американская компания должна была исправить нарушения французского законодательства, несколько раз отодвигался. Несмотря на это Facebook отказался соблюсти рекомендации CNIL, в связи с чем регулятор принял решение оштрафовать американскую компанию на сумму в 150 тысяч евро (около 11 миллионов сомов).

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