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Первенство академии собрало более 200 юных таэквондистов в Бишкеке

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359906_pe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426291-ru.html

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16 мая 2017, 17:58       Комментарии

В спортивно-развлекательном центре Gym&Roll в Бишкеке состоялось ежегодное первенство Академии таэквондо-WTF Кыргызстана. Об этом сообщил президент академии Убайдула Тохтурбаев.
По его данным, первенство проводилось среди детей, юношей, кадетов и юниоров, разделенных на два дивизиона - начинающих спортсменов и продолжающих. Общее количество участников составило 220 таэквондистов.
На этом первенстве Бишкек был представлен воспитанниками различных инструкторов, а северный и южный регионы представляли ученики Ислама Исаева из Каракола, Ли Кын До, Сарыбаева Имамидина и Габдулиной Кассандры из городов Ошской области.
"В целом турнир оставил у ребят, их родителей и болельщиков, самые приятные впечатления. Я удовлетворен спортивными результатами. Ребята показали хорошие технические навыки и умения, продемонстрировали отличные морально-волевые качества", - оценил проведение состязаний Тохтурбаев.
Праздничным фоном турнира послужили выступления черлидеров танцевально-хореографической группы "Бисквит", а также показательные выступления воспитанников Академии таэквондо, в ходе которых они продемонстрировали каскад приемов и ударной техники. Затем вручили сертификаты на первые, вторые, третьи детские разряды, а также на взрослые разряды, присланные из Всемирной штаб-квартиры таэквондо WTF Куккивон в Южной Корее.
Всего в рамках первенства были разыграны 35 комплектов медалей. В состязаниях использовалась международная электронная система судейства КР&P "Адидас".
По итогам состязаний золотые медали в своих дивизионах в соответствии весовыми и возрастными категориями завоевали Атай Омуралиев, Алихан Минкишиев, Алихан Боронбаев, Ислам Каримов, Владимир Сафлютин, Руслан Крепких, Никита Бердников, Алихан Курбанов, Амир Ильясов, Нурислам Абдыгапаров, Алинур Мухтар уулу, Адилет Мамытов, Ислам Есеналиев, Изат Эшеналиев, Ли Теём, Виктория Дементьева и Александра Караульных.
Во втором дивизионе первыми стали Омар Абуруман, Амир Лященко, Барс-Бек Жамшитов, Николай Петухов, Дастан Уваров, Ислам Сейдибакасов, Амир Мусалыев, Агиль Жекшенбаев, Бексултан Токтоназаров, Бекболот Жакып уулу, Руслан Косо-Оглы, Кристина Дементьева, Кыяз Исхак уулу, Александр Иванов, Бек Абдилакимов, Атай Муратбек уулу, Азизбек Исмаилов, Владимир Тюленев и Кассандра Габдулина.

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