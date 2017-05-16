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Вице-премьер Ч.Султанбекова приняла участие в форуме "Развитие, стабильность и проблемы беженцев" в г.Доха

Источник:
http://kabar.kg/news/vitce-pre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426289-ru.html

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16 мая 2017, 17:36       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Вице-премьер-министр Кыргызстана Чолпон Султанбекова в составе кыргызской делегации 14-16 мая 2017 года в городе Доха Государства Катар приняла участие в Международном форуме "Развитие, стабильность и проблемы беженцев". Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
В ходе мероприятия, проведенного под эгидой Эмира Государства Катар Тамима бин Хамада Аль-Тани, обсуждались современные проблемы беженцев, безопасности, экономики, устойчивого развития, а также актуальные региональные проблемы.
В рамках визита в Государство Катар Ч.Султанбекова провела ряд двусторонних встреч, где были обсуждены возможности содействия в преодолении последствий стихийных бедствий в КР и оказания гуманитарной помощи уязвимым слоям населения страны.
Кроме этого, состоялась встреча с председателем Катарского Общества Красного полумесяца Мохаммедом бин Ганимом Аль-Али Аль-Маадхидом, председателем Совета управляющих гуманитарных фондов Организации исламской конференции шейхом Абдулазизом бин Абдулрахманом Аль-Тани и руководителями пяти крупнейших катарских благотворительных организаций.
По итогам встреч были достигнуты договоренности о реализации совместных проектов по строительству социальных объектов, в том числе больниц, школ, детских садов. Планируется, что данные проекты будут осуществляться в тесном участии и взаимодействии правительственных учреждений республики и представителей местной власти на местах.

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