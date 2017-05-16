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Внедорожник упал в БЧК — водитель выплыл

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426288-ru.html

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В районе БЧК водитель вылетел из авто и попал под колеса — он погиб

16 мая 2017, 17:11       Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. В Бишкеке внедорожник упал в Большой Чуйский канал, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
© Sputnik / Максат ЭлебесовВ Бишкеке внедорожник упал в Большой Чуйский канал По его словам, инцидент произошел сегодня примерно в 16.00.
"Это случилось в районе пересечения БЧК с проспектом Молодой Гвардии. Водителю удалось спастись - он выплыл из воды", - сказал собеседник.
Пока не известно, были ли в машине другие люди.
В Управлении патрульной милиции ГУВД города проверяют данную информацию.
Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544.

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