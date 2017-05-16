Внедорожник упал в БЧК — водитель выплыл

16 мая 2017, 17:11 Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. В Бишкеке внедорожник упал в Большой Чуйский канал, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.

© Sputnik / Максат ЭлебесовВ Бишкеке внедорожник упал в Большой Чуйский канал По его словам, инцидент произошел сегодня примерно в 16.00.

"Это случилось в районе пересечения БЧК с проспектом Молодой Гвардии. Водителю удалось спастись - он выплыл из воды", - сказал собеседник.

Пока не известно, были ли в машине другие люди.

В Управлении патрульной милиции ГУВД города проверяют данную информацию.

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