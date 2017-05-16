Сборная оператора О! завоевала бронзу Кубка ГАС 2017 по мини-футболу

16 мая 2017, 17:12 Комментарии

Сборная мобильного оператора О! завоевала бронзу в турнире, организованном Государственным агентством связи при правительстве Кыргызской Республики ко Дню связи и радио. Футбольные матчи прошли 13 мая в городе Бишкек.

В турнире приняли участие сборные O!, Beeline, MegaCom, ГАС при ПКР, Институт электроники и телекоммуникаций (ИЭТ) и "Кыргыз почтасы". За победу пришлось побороться. Двое сотрудников О! получили персональные награды с приставкой "Лучший" - лучшим защитником турнира был признан Адилет Омуров, лучшим голкипером стал Мырза Искаков.

За всю историю проведения соревнований сборная О! регулярно становилась призёром этих соревнований, что говорит о высоком командном духе и отличной физической подготовке. Стоит отметить, мобильный оператор О! создаёт своим сотрудникам максимально комфортные условия для занятия спортом и по праву гордится достижениями своих коллег.

Как отмечают сами участники, спортивное первенство помогает связистам Кыргызстана ближе познакомиться друг с другом и получить заряд бодрости и хорошего настроения для продуктивной и творческой работы на благо развития отрасли.

Мобильный оператор О! – только вперёд!

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