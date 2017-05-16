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Олег Панкратов: Бизнес должен понимать, что 12 августа вступят техрегламенты ЕАЭС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/oleg-pank...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426283-ru.html

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Депутат считает, что должна быть инспекция по контролю доступа к личным данным

16 мая 2017, 17:15       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. "Бизнес должен понимать, что 12 августа 2017 года наши регламенты утратят свое действие, так как вступит в силу общий технический регламент ЕАЭС", - заявил вице-премьер-министр КР Олег Панкратов на пресс-конференции по информированию населения и бизнес-сообщества о содержании 18 технических регламентов ТС/ЕАЭС, вступающих в силу с 12 августа 2017 года.
Вице-премьер-министр Олег Панкратов отметил, что с 12 августа 2017 года будут действовать только наднациональные технические регламенты – регламенты ТС/ЕАЭС, сообщает пресс-служба правительства КР.
"В этой связи предприниматель должен изучить технические регламенты, ознакомиться со стандартами, которые к нему прилагаются и определить в какой из органов по оценке соответствия он должен обращаться для регистрации декларации. Это принцип технического регулирования. На сегодняшний день для экспортеров вступление техрегламентов ЕАЭС на территории страны в целом никаким образом не повлияет. Техрегламенты, которые вступят в силу в большей степени касаются производителей пищевой продукции и производителей швейной продукции. 12 августа этого года начнут действовать еще 18 техрегламентов, останется один действующий, который вступит в 2019 году. Большая часть техрегламентов на территории Кыргызской Республики начнет действовать с августа этого года", — подчеркнул О.Панкратов.
Вице-премьер-министр отметил, что согласно переходного периода вступления техрегламентов ТС/ЕАЭС, с 12 августа 2017 года, продукция, к которой ранее не предъявлялись требования по оценке соответствия, может еще функционировать до 12 августа 2018 года. Продукция, которая проходила оценку соответствия по национальному законодательству, сертификаты и оценка соответствия могут действовать в течение двух лет до 12 августа 2019 года.
"Для того, чтобы поставлять свою продукцию на внутренний рынок, предприниматели должны будут с 12 августа 2017 года выполнить технические регламенты наднационального уровня", — пояснил вице-премьер-министр.

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