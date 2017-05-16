Доверенность на право управления не делает гражданина владельцем автомобиля, - ГУПМ

16 мая 2017, 16:53 Комментарии

Доверенность на право управления не делает гражданина владельцем транспортного средства. Об этом сообщил глава ГУПМ Эркин Баев, отвечая на вопрос читателя онлайн-конференции АКИpress о купле-продаже авто по доверенности. Читатель сообщил, что в 2011 году продал машину по доверенности, покупатель обещал переоформить в течение 6 месяцев.

"Все сроки уже прошли, при случайной встрече он мое требование проигнорировал. Возможно ли как-то упростить этот процесс или повлиять, так как уже сменилось несколько владельцев, а переоформлять добровольно они не хотят?" - спросил читатель.

Глава ГУПМ ответил, что для решения вопроса читателю необходимо обратиться в суд.

"Доверенность на право управления либо отчуждения не делает гражданина владельцем транспортного средства. Владельцем транспортного средства является лицо, на которое зарегистрировано авто, и указанный в свидетельстве о регистрации", - сообщил Э.Баев.