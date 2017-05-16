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Доверенность на право управления не делает гражданина владельцем автомобиля, - ГУПМ

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426282-ru.html

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16 мая 2017, 16:53       Комментарии

Доверенность на право управления не делает гражданина владельцем транспортного средства. Об этом сообщил глава ГУПМ Эркин Баев, отвечая на вопрос читателя онлайн-конференции АКИpress о купле-продаже авто по доверенности. Читатель сообщил, что в 2011 году продал машину по доверенности, покупатель обещал переоформить в течение 6 месяцев.
"Все сроки уже прошли, при случайной встрече он мое требование проигнорировал. Возможно ли как-то упростить этот процесс или повлиять, так как уже сменилось несколько владельцев, а переоформлять добровольно они не хотят?" - спросил читатель.
Глава ГУПМ ответил, что для решения вопроса читателю необходимо обратиться в суд.
"Доверенность на право управления либо отчуждения не делает гражданина владельцем транспортного средства. Владельцем транспортного средства является лицо, на которое зарегистрировано авто, и указанный в свидетельстве о регистрации", - сообщил Э.Баев.

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