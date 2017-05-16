Поддельные калпаки и кумыс — как наживаются на Кыргызстане

16 мая 2017, 16:56 Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. Нередки случаи, когда производители из других стран успешно выдают кыргызстанские товары за свои, но есть и обратные примеры. Читайте об этом в подборке Sputnik Кыргызстан.

"Биография" кыргызской рыбы: родилась в России, "гражданство КР" получила на Иссык-Куле

Первое, что видишь, въезжая в Балыкчи, - связки копченой и вяленой рыбы, развешанные на специальных стойках вдоль главной трассы. Продавцы уверяют, что вся рыба выловлена в Кыргызстане, но так ли это?

"Большая часть рыбы привезена из России и Казахстана, а здесь ее выдают за отечественную. Причем иногда даже меняется вид: например, вы думаете, что покупаете сига, но на деле это горбуша, выловленная в Казахстане", - рассказал глава одного из рыбных хозяйств Бакыт Асанов.

Как ранее сообщил директор Департамента рыбного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства и мелиорации Самарбек Кучуков, 80 процентов потребляемой в стране рыбы - импортная продукция.

"Сделано в Кыргызстане" не сделано в Кыргызстане Одна из самых сильных отраслей в республике - швейная. Какое-то время она испытывала большие трудности, и товары под лейблом "made in KG" начали массово подделывать за рубежом. То есть кыргызстанская одежда встала в один ряд с такими брендами, как Versace и Gucci, но это не тот случай, когда следует радоваться.

"Это связано с тем, что наша продукция, во-первых, уже зарекомендовала себя, а во-вторых, беспошлинно поставляется в ряд постсоветских государств", - рассказал президент ассоциации "Легпром" Сапар Асанов.

Он отказался сообщить, в каких странах подделывали отечественную продукцию, но объемы контрафакта возросли настолько, что местным компаниям причинялся значительный ущерб. С вступлением в ЕАЭС такие товары перестали пропускать через границу, поэтому неизвестно, реализуются ли сейчас подделки.

Таджикские дары природы из Баткена Большинство кыргызстанцев не раз наслаждались вкусом знаменитого баткенского абрикоса. К сожалению, в России данный продукт считается таджикистанским - об этом рассказал глава кооператива "Алыш Дан" Турсунали Толомушев.

"Давно не секрет, что таджикистанцы вывозят в Россию баткенский урюк под видом своего. Схема следующая: они закупают у нас сухофрукт по дешевке - килограмм за 100 сомов, потом его моют, сортируют, упаковывают и продают в России в 2-3 раза дороже", - объяснил Толомушев.

Предприниматель отметил, что в Таджикистане дело поставлено на поток. Например, в Исфаре работает 17 таких предприятий, а в Баткенской области - единицы, и те простаивают. Справедливости ради надо отметить, что таджикистанцы продают не только наши сухофрукты, но и собственные.

"Баткенский" абрикос из Китая Пока баткенский урюк "уходит" в Таджикистан, сами кыргызстанцы едят курагу из Китая. Об этом на условиях анонимности корреспонденту Sputnik рассказал предприниматель, который несколько лет занимается подобными поставками.

"В Китае курага намного дешевле. Кстати, мы возим ее не только в Бишкек - иногда под видом баткенского абрикоса продаем и бизнесменам из Таджикистана", - признался собеседник.

Новый сорт фасоли Таласский фермер Марат Исмаилов рассказал, что несколько лет сотрудничает с турецкими бизнесменами.

"У меня есть поле, на котором выращиваю фасоль, еще закупаю "белое золото Таласа" у соседей. Отправляем все это в Турцию, но там не афишируется, что бобовые выращены в Кыргызстане - их выдают за турецкий продукт. Говорят, на упаковке мелким шрифтом только указан сорт фасоли - "кыргызская", - рассказал Исмаилов.

Он добавил, что главная цель большинства фермеров - сбыть урожай.

Китайские ак-калпаки Ак-калпак - национальный головной убор кыргызов. Сегодня на рынках можно купить калпаки за 150-200 сомов, однако изготовлены они не из натурального войлока, а из синтетических материалов.

"Разница чувствуется на ощупь. Синтетические материалы оптом закупают в Китае и шьют здесь калпаки, себестоимость которых составляет 50-60 сомов. Эти головные уборы продают несведущим людям под видом изготовленных из натурального материала", - рассказала руководитель общественного фонда "Мин Кыял" Айдай Асангулова.

По ее мнению, необходимо запретить ввоз синтетики в страну, чтобы "не подрывать авторитет" национального головного убора.

В прошлом году депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов поднимал вопрос о поставках в Кыргызстан готовых ак-калпаков из некачественных материалов. Он предложил правительству запретить импорт этих головных уборов, однако выяснилось, что так проблему не решить: калпаки все равно будут шить из ввозимой синтетики.

Кумыс из коровьего молока Поговаривают, что сегодня на рынке продается подделка целебного напитка - ее якобы разводят из сухого молока, которое поставляется из того же Китая. Представитель Объединения любителей кумыса Бакыт Дыйканов развеял эти слухи, хотя отметил, что проблемы в производстве все-таки имеются.

"В окрестностях Бишкека и Суусамыра делают сухое коровье молоко и добавляют в него немного перебродившего кумыса. Мы давно боремся с этими дельцами, но все без толку. Просим их использовать хотя бы не просроченное сухое молоко", - рассказал Дыйканов.

Он рекомендовал потребителям быть внимательнее при покупке кумыса.