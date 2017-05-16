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Кто нужен работодателям Бишкека: рейтинг самых востребованных специальностей

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kto-nu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426279-ru.html

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16 мая 2017, 16:36       Комментарии

На днях в Бишкеке прошла ярмарка вакансий, позволившая определить, какие именно специалисты сегодня наиболее востребованы на рынке труда.
По словам начальника Бишкекского управления содействия занятости Минтруда и соцразвития КР Бактыбека Усупбекова, сегодня основную массу выпускников вузов составляют юристы и экономисты, однако в столице по-прежнему ощущается нехватка инженеров, токарей, фрезеровщиков.
Если два года назад в Бишкеке требовались в основном строители и швеи, то сейчас появился спрос на интеллектуальный труд.
Начальник Бишкекского управления занятости Бактыбек Усупбеков "Сегодня на рынке труда востребованы бухгалтера со знанием международных стандартов, компьютерщики, программисты, учителя. У врачей и учителей зарплаты не высокие — 10–12 тыс. сомов, а у программистов до $500. Сейчас мы тесно работаем с Минобразования, и подобные ярмарки вакансий — тому подтверждение. Мы разработали свои предложения по привлечению молодежи в рабочие специальности, востребованные на рынке труда, дальше дело за Минобразования", – сказал Усупбеков.
Несмотря на заявления о том, что интеллектуальный труд стал более востребован на рынке труда, цифры говорят об обратном.
На графике видно, что среди служащих специальностей самыми востребованными остаются учителя – 200 вакансий. А вот по рабочим специальностям лидируют швеи – 928 вакансий, что доказывает востребованность специалистов в данной сфере.
Многие привыкли думать, что работы в стране нет. Однако в базе Бишкекского управления содействия занятости более 3 тыс. вакансий. Как признается Бактыбек Усупбеков, зарплаты, конечно, не высокие, но для тех, кто хочет работать, места есть.
"Работа есть, кто хочет работать, тот найдет. Зарплаты у нас не большие, но это лучше, чем жить в чужой стране вдали от родины и снимать квартиры по 10 человек. Просто наша молодежь стала ленивой, поэтому за легкими деньгами едут в Россию и Турцию", – подчеркнул Усупбеков.
Для того чтобы переключить внимание молодых людей от получения высшего образования к рабочим специальностям, управление совместно с Минобразования провело профтестирование для 800 школьников.
"Ученики прошли профтестирование, по результатам которого станет ясно, на какую специальность они могут претендовать. Не все должны быть юристами и экономистами, не все должны получать высшее образование, у некоторых молодых людей есть способности, например, к изготовлению мебели или парикмахерскому искусству, и это нормально. Такие специалисты нам нужны. Мы надеемся, что получив итоги тестирования, молодые люди задумаются, куда им лучше поступать и какую специальность выбрать", – заключил начальник Бишкекского управления содействия занятости МТСР КР Бактыбек Усупбеков.
Начальник управления отметил, что постепенно становятся популярны техспециальности. Это видно по результатам экзаменов: на одно место претендуют по 10 человек. Кроме того, специалистов по трудовой специальности бесплатно готовит государство.

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