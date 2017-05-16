Доллар США: 67.7700   
Евро: 74.1743   
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке пройдет концерт памяти легендарного тенора Лучано ПавароттиВ Бишкеке пройдет концерт памяти легендарного тенора Лучано ПавароттиВ Таласской области произошло землетрясение силой 5,5 баллаВ Таласской области произошло землетрясение силой 5,5 балла

Алмазбек Атамбаев в Пекине провел беседу с шестью президентами

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426278-ru.html

Похожие новости

Рабочий визит Президента А.Атамбаева в Китай прошел успешно – А.Субакожоева

Премьер С.Жээнбеков провел совещание по обеспечению дорожной безопасности детей

В рамках форума в Китае А.Атамбаев переговорил с президентами Швейцарии, Чили и премьером Венгрии

В ГТС опровергли информацию, что якобы их сотрудница избила женщину

Алмазбек Атамбаев и Си Цзиньпин провели встречу в Пекине

16 мая 2017, 16:50       Комментарии

Алмазбек Атамбаев в ходе рабочей поездки в Пекин провел восемь переговоров. Об этом подводя итоги форума "Один пояс – один путь" сообщила заведующая отделом внешней политики аппарата президента Айзада Субакожоева.
"Алмазбека Атамбаева встретился с президентами Казахстана, Россия Белоруссии, и Узбекистана также он переговорил с президентами Швейцарии, Чили, премьер-министром Венгрии. Он также имел беседу исполнительным директором Международного валютного фонда", – сказал она.
Она добавила, что на встрече с председателем КНР Си Цзинпинем, лидеры отметили взаимоотношения стран на протяжении многих тысячелетий, что стало прочной опорой для стратегического партнерства современных стран.
"Нашим президентом отмечена важность реализации всех достигнутых договоренностей на высшем уровне, речь идет о грантовых и социальных проектах. Председатель Китая выразил готовность содействия укреплению экономического развития Кыргызстана", – добавила она.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум