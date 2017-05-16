Алмазбек Атамбаев в Пекине провел беседу с шестью президентами

16 мая 2017, 16:50 Комментарии

Алмазбек Атамбаев в ходе рабочей поездки в Пекин провел восемь переговоров. Об этом подводя итоги форума "Один пояс – один путь" сообщила заведующая отделом внешней политики аппарата президента Айзада Субакожоева.

"Алмазбека Атамбаева встретился с президентами Казахстана, Россия Белоруссии, и Узбекистана также он переговорил с президентами Швейцарии, Чили, премьер-министром Венгрии. Он также имел беседу исполнительным директором Международного валютного фонда", – сказал она.

Она добавила, что на встрече с председателем КНР Си Цзинпинем, лидеры отметили взаимоотношения стран на протяжении многих тысячелетий, что стало прочной опорой для стратегического партнерства современных стран.

"Нашим президентом отмечена важность реализации всех достигнутых договоренностей на высшем уровне, речь идет о грантовых и социальных проектах. Председатель Китая выразил готовность содействия укреплению экономического развития Кыргызстана", – добавила она.