Депутаты предлагают убрать норму об освобождении от уголовной ответственности педофилов при достижении согласия с потерпевшим

16 мая 2017, 16:53 Комментарии

Группа депутатов инициировала изменения в Уголовный Кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс КР. В частности, изменения касаются ужесточения наказания для лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего.

Как отмечают инициаторы, зачастую насильники несовершеннолетних привлекаются к уголовной ответственности по менее тяжкой статье, чем "Изнасилование". Формальными основаниями для данной переквалификации является отказ малолетних жертв от первоначально предъявленного обвинения по статье "Изнасилование" в силу различных причин.

По мнению авторов законопроекта, "суды в нарушение всех норм морали, основываются на показаниях малолетних о том, что половое сношение с ними было осуществлено "по обоюдному согласию".

"Даже при отсутствии показания об изнасиловании суды не должны брать за основу "добровольность" полового акта с малолетними. Это не соответствует и психическому, и физическому состоянию малолетних. При этом важно также принимать во внимание материальную и психологическую зависимость потерпевших от обвиняемых. Следовательно, показания малолетних о "добровольности" полового акта даются под давлением взрослых", — подчеркивают депутаты.

Депутаты предлагают дополнить УК следующими нормами:

— Освобождению от уголовной ответственности по части 1 настоящей статьи не подлежит лицо, совершившее преступление при рецидиве, опасном рецидиве или особо опасном рецидиве, а также лицо, совершившее преступление против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего.

— Лицо, совершившее преступление, за исключением лица, совершившего преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, может быть по приговору суда освобождено от наказания, если будет признано, что вследствие безупречного поведения и добросовестного отношения к труду или обучению после совершения преступления это лицо перестало быть общественно опасным.

— К лицу, отбывающему наказание в связи с совершением преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, амнистия не применяется.

— Дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, возбуждаются и при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя.