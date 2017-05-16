Начались полевые исследования маршрута железной дорогой Китай – Кыргызстан – Узбекистан

16 мая 2017, 16:57 Комментарии

Эксперты Кыргызстана и Китая провели встречу и получили распоряжение о продолжении полевых исследований вдоль планируемой железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Об этом сообщила заведующая отделом внешней политики аппарата президента Айзада Субакожоева.

"Также на встрече Алмазбек Атамбаев и Си Цзиньпин обговорили вопросы реализации проекта по строительству железной дороги", – сказала она.

Обсуждены вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества, проведение совместных научно-практических мероприятий.

"Обсуждались вопросы углубления в сфере безопасности и укрепление совместных действий по противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму. Договоренности очень хорошие, мы надеемся, что результаты также будут положительными", – добавила Субакожоева.