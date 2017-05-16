Фонд и железная дорога - основные переговоры глав КР и КНР

16 мая 2017, 16:36 Комментарии

Президент КР Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику сегодня, 16 мая, встретился с Председателем КНР Си Цзиньпинем.

В ходе встречи глава государства выразил признательность китайской стороне за приглашение в город Пекин для участия в форуме по международному сотрудничеству "Один пояс - один путь".

Президент отметил, что Китай является добрым соседом Кыргызстана, важным и надежным партнером по развитию. Грантовая, финансовая и техническая помощь Китая, предоставленная Кыргызстану за эти годы, оказали существенную помощь и содействие в социально-экономическом развитии страны.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил важность участия Кыргызской Республики в практической реализации инициативы по созданию экономического пояса Шелкового пути. Он также подчеркнул, что Китай продолжит оказание помощи и содействия в укреплении экономики Кыргызстана путем реализации конкретных проектов, исходя из потребностей кыргызской стороны.

Глава Китая особо отметил, что две страны поддерживают друг друга по ключевым вопросам и активно продвигают стратегическое партнерство в интересах народов двух стран.

Лидеры в ходе переговоров подробно обсудили вопросы, касающиеся создания кыргызско-китайского фонда, строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Кроме того, были затронуты вопросы в сфере безопасности, углубления взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере и проведения совместных научно-практических мероприятий.

Переговоры прошли в духе полного взаимопонимания и конструктивности.