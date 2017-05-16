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В Бишкеке пройдет концерт памяти легендарного тенора Лучано Паваротти

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359895_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426273-ru.html

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16 мая 2017, 16:52       Комментарии

В Бишкеке состоится международный концерт памяти известного итальянского тенора Лучано Паваротти. Об этом сегодня, 16 мая, сообщил оперный солист Женишбек Ысманов.
20 мая в Бишкеке на сцене Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова состоится сольный международный концерт Женишбека Ысманова, посвященный памяти знаменитого итальянского тенора.
Организаторы отметили, что мероприятие пройдет в рамках Года нравственности, воспитания и культуры, а также приурочен 10-летию памяти Лучано Паваротти и 25-летней годовщине установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Италией.
В концерте примет участие итальянский тенор Давиде Ла Верде. В качестве почетного гостя приглашена вдова Лучано Паваротти Николетта Мантовани, которая возглавляет фонд имени Паваротти.
Кыргызстанский тенор Женишбек Ысманов закончил в Италии академию Ла Скала в Милане. Он является единственным кыргызским оперным исполнителем, который поет оперные партии на сценах Италии, Кореи, Германии, Албании и других странах Европы. Также он является лауреатом премии Лучано Паваротти "Лучший тенор-2016".

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