В Бишкеке пройдет концерт памяти легендарного тенора Лучано Паваротти

16 мая 2017, 16:52 Комментарии

В Бишкеке состоится международный концерт памяти известного итальянского тенора Лучано Паваротти. Об этом сегодня, 16 мая, сообщил оперный солист Женишбек Ысманов.

20 мая в Бишкеке на сцене Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова состоится сольный международный концерт Женишбека Ысманова, посвященный памяти знаменитого итальянского тенора.

Организаторы отметили, что мероприятие пройдет в рамках Года нравственности, воспитания и культуры, а также приурочен 10-летию памяти Лучано Паваротти и 25-летней годовщине установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Италией.

В концерте примет участие итальянский тенор Давиде Ла Верде. В качестве почетного гостя приглашена вдова Лучано Паваротти Николетта Мантовани, которая возглавляет фонд имени Паваротти.

Кыргызстанский тенор Женишбек Ысманов закончил в Италии академию Ла Скала в Милане. Он является единственным кыргызским оперным исполнителем, который поет оперные партии на сценах Италии, Кореи, Германии, Албании и других странах Европы. Также он является лауреатом премии Лучано Паваротти "Лучший тенор-2016".