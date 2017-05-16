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Рабочий визит Президента А.Атамбаева в Китай прошел успешно – А.Субакожоева

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/rabochii-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426272-ru.html

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В рамках форума в Китае А.Атамбаев переговорил с президентами Швейцарии, Чили и премьером Венгрии

16 мая 2017, 16:25       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Рабочий визит президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаев в Китай прошел успешно. Об этом журналистам сообщила руководитель отдела внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева по итогам визита.
В рамках визита глава государства принял участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс – один путь", прошедшем 14-15 мая в Пекине.
"Там он выступил с важной речью. Президент отметил, что экономический пояс Шелкового пути открывает перспективы для многих стран. Для Центральной Азии и Кыргызстана - это выход к морю и мировой рынок. Алмазбек Атамбаев также поддержал идею председателя Китая Си Цзиньпиня о создании цифрового Шелкового пути. И в этом контексте выразил готовность к сопряжению нацпрограммы цифровой трансформации "Таза коом" с концепцией Шелкового пути. В качестве конкретных предложений он отметил важность расширения волоконно-оптической линии связи из Китая в Европу через Кыргызстан, также создания электронной торговли и логистических центров. В качестве инфраструктурных проектов было отмечено строительств железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан", - рассказала она.
Помимо этого, как отметила А. Субакожоева, на полях форума Алмазбек Атамбаев встретился с лидерами Казахстана, России, Беларуси и Узбекистана. Также переговорил с президентами Швейцарии, Чили, премьер-министром Венгрии и исполнительным директором Международного валютного фонда.
"По итогам форума сегодня состоялась встреча с председателем Китая Си Цзиньпинем. Нашим президентом была отмечена важность реализации всех договоренностей на высшем уровне. Речь идет о грантовых и социальных проектах. Председатель Китая выразил готовность в продолжении и поддержке кыргызской стороны в укреплении экономического развития. Лидеры двух стран также подробно обсудили создание Кыргызско-Китайского инвестиционного фонда, вопросы практической реализации строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан", - отметила она.

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