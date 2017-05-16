В Бишкеке пройдет Республиканский студенческий фестиваль "Ала-Тоо жазы – 2017"

16 мая 2017, 16:24 Комментарии
Бишкек, 16 мая /Кабар/. В Бишкеке 18 мая 2017 года в Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова пройдет Республиканский студенческий фестиваль "Ала-Тоо жазы – 2017". Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Данный фестиваль проходит в рамках объявленного Президентом КР Алмазбеком Атамбаевым 2017 года Годом нравственности, воспитания и культуры.
"Ала-Тоо жазы – 2017" проводится в целях пропаганды истории, культуры, искусства и традиций народа страны среди молодежи, выявление и развитие молодых талантов, установление дружественных отношений среди студентов.
В фестивале принимают участие студенты высших учебных заведений со всех регионов страны.
Отборочный тур фестиваля прошел 12-13 мая 2017 года в Бишкекском гуманитарном университете им. К.Карасаева, финальный тур проходит 16-17 мая в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Т.Абдымомунова.
Ежегодный студенческий фестиваль "Ала-Тоо жазы — 2017" проходит по следующим жанрам:
1. Журналистcкий жанр
2. Фольклорный жанр
3. Хореографический жанр
4. Театральный жанр
5. Эстрадный жанр
6. Жанр рукоделия
В рамках фестиваля пройдет выставка, где будут представлены изделия ручной работы изготовленные участниками фестиваля.
Победители и лауреаты фестиваля будут награждены дипломами, грамотами и денежными призами на гала концерте, который пройдет 18 мая в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова.
Призовой фонд фестиваля "Ала-Тоо жазы – 2017" составляет 1 млн. сомов.