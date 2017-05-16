В Бишкеке пройдет Республиканский студенческий фестиваль "Ала-Тоо жазы – 2017"

16 мая 2017, 16:24 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. В Бишкеке 18 мая 2017 года в Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова пройдет Республиканский студенческий фестиваль "Ала-Тоо жазы – 2017". Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Данный фестиваль проходит в рамках объявленного Президентом КР Алмазбеком Атамбаевым 2017 года Годом нравственности, воспитания и культуры.

"Ала-Тоо жазы – 2017" проводится в целях пропаганды истории, культуры, искусства и традиций народа страны среди молодежи, выявление и развитие молодых талантов, установление дружественных отношений среди студентов.

В фестивале принимают участие студенты высших учебных заведений со всех регионов страны.

Отборочный тур фестиваля прошел 12-13 мая 2017 года в Бишкекском гуманитарном университете им. К.Карасаева, финальный тур проходит 16-17 мая в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Т.Абдымомунова.

Ежегодный студенческий фестиваль "Ала-Тоо жазы — 2017" проходит по следующим жанрам:

1. Журналистcкий жанр

2. Фольклорный жанр

3. Хореографический жанр

4. Театральный жанр

5. Эстрадный жанр

6. Жанр рукоделия

В рамках фестиваля пройдет выставка, где будут представлены изделия ручной работы изготовленные участниками фестиваля.

Победители и лауреаты фестиваля будут награждены дипломами, грамотами и денежными призами на гала концерте, который пройдет 18 мая в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова.

Призовой фонд фестиваля "Ала-Тоо жазы – 2017" составляет 1 млн. сомов.