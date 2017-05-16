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И.Карамушкина о решении П.Порошенко запретить ей въезд в Украину: Из-за своих политических амбиций и звезданутости он растеряет всех добрых друзей

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426270-ru.html

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16 мая 2017, 16:13       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина (СДПК) прокомментировала АКИpress решение президента Украины Петра Порошенко запретить ей въезд в страну.
По ее словам, глава Украины таким образом растеряет людей, которые любят Украину, несмотря ни на что.
"Люблю Киев, прекрасный город, там живут прекрасные люди. Из-за таких своих политических амбиций и звезданутости Порошенко растеряет всех добрых друзей Украины, считая, что таким образом он решит все проблемы. Никаких заявлений от имени Кыргызстана, Жогорку Кенеша не было. Мы с Маратом Аманкуловым посетили Крым для того, чтобы убедиться, как живут граждане. Мы встречались с населением в Симферополе, Ялте. В Ялте встречались с руководством города. Но это была частная поездка, бюджет нашей страны никак не пострадал", - отметила парламентарий.
"Жаль, что запретили. Это непростительная глупость. Сами наживают дружеское отторжение. У моих детей на четверть украинская кровь. Я понимаю, что я политик, депутат. Но разве мы не имеем права посетить Крым, не спрашивая разрешения на это у Порошенко?" - возмутилась И.Карамушкина.
Напомним, два депутата СДПК в конце марта посетили аннексированную территорию Крым, куда въехали со стороны России, что запрещено законодательством Украины.

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