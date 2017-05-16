Ч.Турсунбеков о работе спикера и трудностях на посту: Нет привычки кого-то и чего-то бояться. Я боец

16 мая 2017, 16:29 Комментарии

В апреле 2017 года исполнился год, как член СДПК Чыныбай Турсунбеков возглавляет парламент. В связи с этим он поделился в интервью АКИpress своими впечатлениями о работе. По его словам, в апреле он отметил несколько юбилеев.

"Апрель был богат на юбилеи. Один год моему спикерству, 20 лет фирме "Акун", которую я открыл. Также были 25-летние юбилеи установления дипломатических отношений с некоторыми странами. В апреле также была годовщина создания Межпарламентской ассамблеи СНГ", - начал Ч.Турсунбеков.

"То, что меня избрали спикером, было неожиданным для меня. Вы знаете, на этот пост претендовали несколько человек. Первый тур получился таким, что даже депутат, за которого мы болели, не прошел. Поэтому мне пришлось самому выдвигаться и испытать судьбу. Я прошел, и с первого дня нахожусь по пристальным вниманием прессы и своих коллег", - отметил спикер.

Он рассказал, что пост спикера дал очень много хороших моментов, это международные отношения. В ранге спикера я встретился со многими спикерами разных стран, в том числе Пакистана, Ирана, Турции, России, Азербайджана, Казахстана. С ними обсуждал очень широкий спектр вопросов, в том числе общественная жизнь стран, социальные, экономические вопросы", - сказал Ч.Турсунбеков.

Отвечая на вопрос о том, были ли случаи, когда он хотел сложить полномочия и стать просто депутатом, он сказал: "Конечно, первые встречи были волнующими. А потом постепенно я привык, набираю опыт. Сейчас более уверенно и настойчиво представляю интересы нашей страны, чтобы решать вопросы на своем уровне. В зале заседаний 120 депутатов тоже приняли у меня экзамен. Слава богу, я сдал его удачно. Сейчас уже работа наладилась, но никогда у меня не было мысли оставить поле боя и убежать. Я не такой человек, чтобы оставить дело, когда тебе доверяют столько людей. Нет привычки кого-то и чего-то бояться. Я боец, одним словом".