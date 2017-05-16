Премьер поручил установить "лежачих полицейских" и светофоры возле школ

16 мая 2017, 16:20 Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поручил установить "лежачих полицейских" и светофоры возле школ, сообщила пресс-служба правительства.

Глава кабмина во вторник провел рабочее совещание по обеспечению безопасности детей на дорогах. За последнее время произошло несколько автонаездов на несовершеннолетних. Премьер заявил, что госорганы проводят недостаточную профилактическую работу, о чем свидетельствует увеличение количества ДТП с участием детей.

Министр внутренних дел Улан Исраилов сообщил, что за четыре месяца текущего года зарегистрировано 1 684 дорожно-транспортных происшествия, в 336 из них пострадали или погибли дети.

По данным министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой, 30 процентов из 2 238 школ в республике находятся в придорожной зоне. В Бишкеке этот показатель составляет 32 процента.

Премьер отметил, что обеспечение безопасности учеников школ, расположенные вдоль трасс либо в придорожных зонах, не требует особых усилий. Он поручил установить возле таких учебных заведений "лежачих полицейских" и светофоры.

О самых опасных дорогах Бишкека читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>