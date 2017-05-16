В прокат вышел отечественный фильм "Эл укпасын"

16 мая 2017, 15:33 Комментарии

В Бишкеке 10 мая состоялась премьера кинокартины Суйуна Откеева "Эл укпасын".

Создатели семейной комедии пригласили более 500 человек в большой зал столичного кинотеатра "Манас". Кинокритики и известные медиа-личности, среди которых певица Гульнур Сатылганова, модель и актриса Мээрим Атантаева, общественный деятель Гулжигит Исаков и многие другие популярные персоны высоко оценили новую работу режиссера.

"Фильм мне очень понравился, он полностью оправдал мои ожидания Много смешных моментов, все взято из реальной жизни и хорошо, что есть спонсоры для таких картин", – делится впечатлениями Гульнур Сатылганова.

Добрая семейная комедии "Эл укпасын" посвящена жизни простых людей, их эмоциям и заботам и тому, как на них отражаются национальные традиции и обычаи.

"По сюжету фильма главные герои противостоят национальным традициям и обычаям, которым сильно привержены их родители. Кинокартина отражает вечную проблему отцов и детей, которая по сей день является актуальной, а в особенности в традиционных кыргызских семьях", – делится режиссер фильма Суйун Откеев.

Со слов создателей кинокартины "Эл укпасын", поднимаемая тема является актуальной для каждой кыргызской семьи.

K—News является информационным партнером фильма.

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