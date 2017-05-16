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Футзал: "молодежка" Кыргызстана сыграла вничью с Китаем на чемпионате Азии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359926_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426266-ru.html

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16 мая 2017, 16:01       Комментарии

Молодежная сборная Кыргызстана по футзалу сыграла вничью свой стартовый матч в рамках чемпионата Азии U-20 (до 20 лет), который проходит в Бангкоке (Таиланд).
Как сообщает Азиатская футбольная конфедерация, счет в первой игре открыли кыргызстанцы, отличился Дамир Исаков. Через минуту Арстанбек Турсунов удвоил преимущество - 2:0.
Однако на 12-й минуте игры сборная Китая сравняла счет, забив два гола подряд - 2:2.
На 27-й минуте второго тайма вперед вышла уже команда из Поднебесной, но спустя три минуты Маматзия Жолдошев сравнял счет.
Итоговый результат матча - 3:3.
Отметим, в чемпионате Азии среди игроков до 20 лет принимают участие молодежные сборные из 21 страны. Команды поделены на четыре группы, сборная Кыргызстана попала в группу D наряду со сборными Китая, Монголии, ОАЭ и Ирана. Свой следующий матч сборная проведет с Монголией 18 мая.
Чтобы выйти в четвертьфинал чемпионата, кыргызстанцам необходимо занять как минимум 2-е место в группе.

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