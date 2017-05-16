Футзал: "молодежка" Кыргызстана сыграла вничью с Китаем на чемпионате Азии

16 мая 2017, 16:01 Комментарии

Молодежная сборная Кыргызстана по футзалу сыграла вничью свой стартовый матч в рамках чемпионата Азии U-20 (до 20 лет), который проходит в Бангкоке (Таиланд).

Как сообщает Азиатская футбольная конфедерация, счет в первой игре открыли кыргызстанцы, отличился Дамир Исаков. Через минуту Арстанбек Турсунов удвоил преимущество - 2:0.

Однако на 12-й минуте игры сборная Китая сравняла счет, забив два гола подряд - 2:2.

На 27-й минуте второго тайма вперед вышла уже команда из Поднебесной, но спустя три минуты Маматзия Жолдошев сравнял счет.

Итоговый результат матча - 3:3.

Отметим, в чемпионате Азии среди игроков до 20 лет принимают участие молодежные сборные из 21 страны. Команды поделены на четыре группы, сборная Кыргызстана попала в группу D наряду со сборными Китая, Монголии, ОАЭ и Ирана. Свой следующий матч сборная проведет с Монголией 18 мая.

Чтобы выйти в четвертьфинал чемпионата, кыргызстанцам необходимо занять как минимум 2-е место в группе.