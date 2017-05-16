Волейболистки Кыргызстана проиграли второй матч на Исламских играх

16 мая 2017, 16:05 Комментарии

Женская сборная Кыргызстана по волейболу уступила второй матч в рамках Исламских игр солидарности, которые проходят в Баку (Азербайджан).

Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, свой второй матч сборная провела с волейболистками из Турции. В этом матче они потерпели поражение с сухим счетом 0:3.

Отметим, свой стартовый матч женская сборная провела с хозяйками площадки - с волейболистками Азербайджана. И этот матч они уступили со счетом 0:3.

Свой заключительный матч кыргызстанки проведут со сборной из Таджикистана, которая ранее также проиграла свои стартовые игры Турции и Азербайджану.