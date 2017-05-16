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Волейболистки Кыргызстана проиграли второй матч на Исламских играх

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359928_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426264-ru.html

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16 мая 2017, 16:05       Комментарии

Женская сборная Кыргызстана по волейболу уступила второй матч в рамках Исламских игр солидарности, которые проходят в Баку (Азербайджан).
Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, свой второй матч сборная провела с волейболистками из Турции. В этом матче они потерпели поражение с сухим счетом 0:3.
Отметим, свой стартовый матч женская сборная провела с хозяйками площадки - с волейболистками Азербайджана. И этот матч они уступили со счетом 0:3.
Свой заключительный матч кыргызстанки проведут со сборной из Таджикистана, которая ранее также проиграла свои стартовые игры Турции и Азербайджану.

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