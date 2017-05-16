Бишкекских попрошаек прикормили сами бишкекчане. Откровения просящих

16 мая 2017, 16:11 Комментарии

Сегодня, 16 мая, в Бишкеке вновь стартовал рейд милиции "Попрошайки". В ходе мероприятия задержаны 10 человек, в основном уроженцы Таджикистана и Узбекистана.

Некоторые из задержанных уже не впервые попадаются на прошении милостыни, и процедура привода в РОВД, а также профилактические беседы их давно не смущают.

Но сегодня в районе Аламединского рынка правоохранители столкнулись с находчивыми попрошайками. Некоторые сделали вид, что они просто покупатели на базаре, другие решили скрыться в маршрутном такси. Однако эти старания оказались бесполезными, всю группу вытащили из буса и проверили документы, после чего повезли в отделение для составления протокола.

Стоит отметить, попрошайки не боятся депортации, лишь некоторые не имеют документов и визы. По словам милиционеров, "просящие" мигранты едут чаще всего из Узбекистана. Люди собираются в группы и снимают жилье, причем в большинстве случаев владелец помещения выступает в роли "Хозяина", который в случае чего улаживает конфликты как с законом, так и другие. Вот и сегодня задержанная девушка пыталась дозвонится человеку, который должен был помочь ей.

Однако ничего не вышло, покровитель не сумел договориться. Молодая семья попрошаек была доставлена в отделение для составления протокола и установления личности.

Согласно статистике, в прошлом году на родину было депортировано всего два иностранца. А за минувшие четыре месяца таких случаев не было вовсе, но уже есть потенциальные претенденты на возвращение домой.

Борьба с попрошайками сводится в основном к профилактическим беседам. Как рассказала позднее девушка по имени Мунара, зарабатывающая на жизнь попрошайничеством, в Кыргызстане заработать на этом проще, чем на родине.

"У вас в Кыргызстане хорошо, у вас люди более добрые и отзывчивые, чем у нас. Нам всегда подают, все нас жалеют", - сказала Мунара.

Согласно неофициальным данным, за день такой работы человек собирает 2-3 тысячи сомов. Многое, конечно, зависит от места деятельности и степени его увечий. К слову, о травмах: большинство просящих милостыню - инвалиды, поэтому ни взять их под стражу, ни наложить на них штраф нельзя, отмечают в РОВД.

"Сейчас проводятся мероприятия по очищению дорог и базаров от попрошаек. В настоящий момент мы задержали 10 человек, с кем-то мы проводим профилактические беседы, кого-то депортируем. Если документов нет, то эти лица будут переданы в 10-й отдел для установления личности. Но в основном проводится только беседа. Помимо попрошаек в настоящее время работа ведется по поиску их покровителей. У "хозяина" они берут жилье и временно у него проживают", - сообщил начальник ОООП ГОМ №10 УВД Свердловского района Бишкека Руслан Алымбеков.

Иными словами, сократить число попрошаек может только само население путем игнорирования просящих. Или же помогать копейкой выборочно, ведь после того, как этот бизнес перестанет приносить доходы, его работники просто уйдут из дела, ведь спрос рождает предложение.